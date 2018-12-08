طريقة إعداد وتحضير الكيك الإسفنجي الهش

المقادير

- البيض : 5 حبات

- سكر : ثلاث أرباع الكوب

- طحين : ثلاث أرباع الكوب

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

1. حمي الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية.

2. في وعاء الخلاط ضعي البيض والسكر وأخفقيهما معا لمدة 10 دقائق، حتى يتضاعف حجم الخليط ويصبح فاتح وخفيف.

3. في وعاء آخر أخلطي الطحين والملح والبيكينغ باودر، ثم أضيفي خليط الطحين بالتدريج على ثلاث مراحل.

4. باستخدام الملعقة الخشبية أو المسطحة قلبي بطريقة القطع من أعلى إلى أسفل انتهاء بالوسط وهكذا قلبي بهدوء كي تحتفظي بالهواء داخل العجينة، ثم ضعي الفانيلا وقلبي بهدوء.

5. صبي خليط الكيك في القالب المدهون ثم ضعيه في الفرن واخبزي الكيك لمدة 30-35 دقيقة.

6. أخرجيها من الفرن وبرديها في القالب لمدة 10 دقائق ثم برديها تماما على السلك المعدني لمدة 30 دقيقة، ثم قطعيها وقدميها في أطباق فردية.