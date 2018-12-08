طريقة إعداد وتحضير كيك التايجر الهش

المقادير

- طحين : 3 اكواب

- سكر : كوب ونصف

- الزيت النباتي : ثلاث أرباع الكوب

- حليب : كوب

- البيض : 3 حبات

- بيكنج بودر : ملعقتان كبيرتان

- الكاكاو : 3 ملاعق كبيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

طريقة التحضير

1. سخني الفرن عند درجة حراراة 180.

2. اخفقي البيض والسكر بالمضرب الكهربائي حتى يُصبح الخليط خفيفًا وفاتح اللون.

3. أضيفي الفانيليا والزيت واخفقي.

4. أضيفي اللبن واخفقي ثم أضيفي الدقيق والبيكنج باودر والملح واخفقي.

5. اقسمي العجين إلى نصفين، نصف أضيفي إليه الكاكاو وقلبيه جيدًا، حتى يذوب الكاكاو تمامًا، والنصف الآخر اتركيه كما هو بلونه الأبيض.

6. إدهني صينية الفرن بالزبدة أو ضعي ورقة زبدة في قعر صينية الفرن.

7. ضعي مغرفة من خليط الكيك الأبيض في منتصف الصينية، ثم مغرفة من خليط الكيك بالكاكاو، ثم أعيدي العملية لمرات متتالية، وهكذا بالتبادل حتى تنتهي من كمية الكيك باللونين.

8. ضعي الصينية في الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة 40 – 45 دقيقة، أو حتى إجراء اختبار النضوج.