طريقة إعداد وتحضير طريقة الكيك الاسفنجي

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الزبدة : 225 غم (طرية)

- السكر الناعم : 225 غم

- البيض : 4 حبات

- بشر الليمون : ملعقة صغيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- طحين : 225 غم (منخل)

- حليب : ربع كوب

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة ونصف طريقة التحضير

1. سخني الفرن على حرارة 180 درجة. 2. ادهني صينية مقاس 8 انش بالزبدة ورشة طحين. 3. اخفقي السكر والزبدة في الخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج هشاً. 4. أضيفي البيض الواحدة تلو الأخرى مع الخفق. 5. أضيفي الفانيلا وبشر الليمون وحركي. 6. أضيفي الطحين والبيكنج باودر والحليب واخفقي حتى تتمازج المكونات ويصبح الخليط ناعماً. 7. صبي خليط الكيك في الصينية المجهزة وأدخليها الفرن لمدة 30 دقيقة أو حتى ينضج الكيك. 8. أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد. 9. يمكنك استخدام حشوة الكريمة والفواكة للتقديم أو رش الوجه بالسكر البودرة وتقديمه حسب الرغبة.

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