طريقة إعداد وتحضير كيكة اسفنجية بالشوكولاتة بدون بيض

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- طحين : 3 اكواب

- سكر : 2 كوب

- ملح : ملعقة صغيرة

- بيكنج صودا : 2 ملعقة صغيرة

- بودرة الكاكاو : نصف كوب

- الزيت النباتي : ثلاث أرباع الكوب

- الخل الأبيض : 2 ملعقة كبيرة

- الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة

- ماء بارد : 2 كوب طريقة التحضير

1. انخلي الطحين في وعاء. 2. أضيفي الملح والكاكاو البودرة والبيكنج صودا والسكر. 3. أضيفي الزيت والخل والفانيلا والماء البارد واخفقي حتى تتجانس المكونات. 4. صبي المزيج في صينية كيك مدهونة بالزبدة ورشة طحين. 5. أدخلي الصينية الفرن على حرارة 175 درجة لمدة 40 دقيقة أو حتى ينضج الكيك. 6. أخرجي الصينية من الفرن واتركيها لمدة 10 دقائق ثم زينيها حسب الرغبة.

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