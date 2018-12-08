طريقة إعداد وتحضير كيكة اسفنجية بالشوكولاتة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- البيض : 4 حبات

- الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- سكر : ثلاث أرباع الكوب

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة (طرية)

- طحين : ثلاث أرباع الكوب (منخل)

- بودرة الكاكاو : ربع كوب

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة ونصف طريقة التحضير

1. اخلطي الطحين مع الكاكاو والبيكنج باودر في وعاء. 2. سخني الفرن على حرارة 180 درجة. 3. جهزي قالب الكيك وادهنيه بالزبدة ورشة طحين. 4. اخفقي السكر مع البيص والزبدة في الخفاقة الكهربائية حتى تتجانس المكونات. 5. أضيفي الملح والفانيلا واخفقي. 6. أضيفي خليط الطحين والكاكاو البودرة لخليط البيض واخففي حتى تتجانس المكونات. 7. صبي مزيج الكيك في القالب المجهز وأدخليه الفرن لمدة 40 دقيقة أو حتى ينضج الكيك. 8. أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد لمدة 10 دقائق. 9. قدمي الكيك دافئاً أو بارداً مع رشة سكر بودرة على الوجه.

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