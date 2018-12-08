شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بعصير الليمون المثلج..هينشطك في الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عصير الليمون المثلج، عشق لدى الكثيرين، وله العديد من الفوائد الصحية التى تعم علي الجسم، نتيجة لما يحتويه الليمون من عناصر هامة كفيتامين "سي"، ولذا قدم موقع "healthline" بعض الفوائد الصحية التي تعم علي الجسم فور تناوله لمشروب الليمون المثلج، ومنها:

-يعزز ترطيب الجسم، ويحد من الإصابة بالجفاف، ويساعد في حصولك علي بشرة نضرة وقوية.

-الليمون مصدر قوي لفيتامين C، فالعديد من الحمضيات مثل الليمون غنية بفيتامين C ، وهو مضاد أساسي للأكسدة يساعد على حماية الجسم من الإصابة بالأمراض المناعية، وكما أنه يمد البشرة بالكولاجين، كما أن هذا الفيتامين يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين والسكتة الدماغية، وانخفاض ضغط الدم في الجسم، كما أنه يحمي الجسم من الإصابة بنزلات البرد الشديدة.

- يحسن جودة بشرتك.. نعم تناول الليمون يقلل من فرص الإصابة بالتجاعيد وعلامات تقدم العمر، ولذا عليك تناول كوبا في الصباح وقبل النوم.

-تحسين المزاج.. نعم الليمون يزيد من شعورك بالراحة النفسية، والحد من الاكتئاب، يقلل فرص التعرض للأرق وقلة النوم، ويساعد على حصولك على صحة نفسية جيدة.

-عصير الليمون يعمل علي تنشيط خلايا الجسم، والحد من الشعور بالكسل.