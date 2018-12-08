فوائد الماش للأطفال

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تشمل الفوائد الصحية لحبوب الماش للأطفال الرضع، بأنها مصدرًا جيدًا للفيتامينات والمعادن والبروتين، كما أنها سهلة الهضم وتحمي وتشفى الكبد، وهي منبه جيد للجهاز المناعي .

لماذا يجب إعطاء الماش للأطفال

من المعروف أن الماش يحظى بشعبية كبيرة في آسيا، وخاصة في الهند، يتم إعطاء الماش للأطفال والمسنين والمرضى لأنه سهل الهضم ومغذي، ويعتقد أن الماش قد نشأ في شبه القارة الهندية بما في ذلك الهند وباكستان وبنغلادش، وبصرف النظر عن شبه القارة الهندية، يستهلك الماش أيضا في الصين وسري لانكا وتايلاند والفلبين واندونيسيا، وبورما وكمبوديا ولاوس، ودول البحر الأبيض المتوسط، ​​وفي جنوب الولايات المتحدة كذلك، والماش يعد من البقوليات التي تعد مصدر جيد للبروتين والفيتامينات والمعادن ، كما أنها لا تحتوي على أي دهون ، مما يجعلها غذاءً مثالياً للأطفال وكبار السن، كما أنها سهلة الهضم .

ويمكن أن تقدم وجبة واحدة من الماش ما يصل إلى 80 % من الجرعة اليومية المطلوبة من حمض الفوليك، وهذا هو فيتامين ب الأساسي الذي يلعب دورا هاما في عملية إنشاء الحمض النووي، وهو الأكثر أهمية بالنسبة للنساء الحوامل والمرضعات والأطفال، كما أن الماش غني بالألياف الغذائية ، لذلك تناولها يحسن الهضم ويساعد على منع مرض الاضطرابات الهضمية وغيرها من الحالات المماثلة التي غالبا ما تصيب الأطفال، مثل الإمساك، كما أن الماش مصدر كبير للحديد، وهذا المعدن ضروري للجميع، لاسيما الأطفال، والناء اللواتي يحتجن 18 مليغرام منه يومياً، عكس الرجال الذين يحتاجون فقط 8 ملغ من أجل تجنب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد .

ونحن نعلم أهمية إعطاء الأطفال مغذيات تساعد على نمو العظام لديهم وتحميها، والماش أداة ممتازة للوقاية من هشاشة العظام، حيث أنها تحتوي على كميات كبيرة من المنغنيز والماغنيسيوم والكالسيوم وفيتامين ك، وكل هذه العناصر تؤثر على كثافة العظام وهي ضرورية لمنع ومكافحة أي ظروف تؤثر على العظام، كما أنه يحتوي على مضادات أكسدة جيدة بسبب احتوائه على فيتامين ج .

هل الماش آمن للأطفال

نعم، الماش هو غذاء آمن لطفلك بدون أي حساسية غذائية، في الواقع إنه واحد من أفضل الأطعمة التي يمكن أن تفكري بها لطفلك، لأنه مصدر جيد للبروتين والفيتامينات والمعادن، ولكن هناك شيء واحد يجب أن نتذكره عندما تعطي الماش للأطفال، هو أنه يجب تجنب الماش الأخضر للرضع والأطفال الصغار، لأنه قد يكون من الصعب عليهم هضم الطبقات الخارجية من الألياف، وبدلاً من ذلك، امنحهم الماش المجفف، حيث سيكون من السهل عليهم هضمه، ومن الأفضل تجنب الماش الأخضر حتى يبلغ طفلك من العمر ما بين 4-5 سنوات على الأقل، لكن في البداية يمكنك إعطاؤه الماش الأصفر، أيضا العمر المحدد لبدء إعطاء الماش هو 6 أشهر، بعد البدء في تغذية الأطعمة الصلبة .

فوائد أخرى للماش

1- السيطرة على مرض السكري

يجب على الأشخاص المصابين بمرض السكري تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من مؤشر نسبة السكر في الدم ، مما يعني أن البقوليات مثالية لهم، وفقا لنتائج بعض الدراسات ، يمكن أن استهلاك الماش لخفض استجابة الجلوكوز بنسبة تصل إلى 45 %، ولذلك ، فهو جيد للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 .

2- علاج أمراض القلب

واحدة من العوامل الرئيسية لمرض القلب هي ارتفاع مستوى الكولسترول الضار، هذه المادة تسد الشرايين، وهذا يضعف نظام الدورة الدموية ككل، ويمكن أن يمنع الماش بشكل فعال أكسدة الكوليسترول، ويساعد على إزالة هذه المادة الضارة من الأوعية الدموية، ويساعد في الحد من ارتفاع ضغط الدم والتحكم فيه ، وهو عامل خطر آخر يصيب أمراض القلب .

3- منع السرطان

على الرغم من عدم وجود طعام أو حبة معجزة يمكن أن تحميك من السرطان بضمان 100 % ، تثبت الدراسات أن اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على بعض الأطعمة المحددة، يقلل من فرص تطوير هذا المرض بشكل كبير، وقد أثبت أن الماش على وجه الخصوص يثبط نمو خلايا سرطان الكبد، واستهلاك هذه الحبوب مرتين في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 24 % ، ويمكن أن يؤدي الاستهلاك اليومي إلى تقليل فرص الإصابة بسرطان القولون بنسبة تصل إلى 42 % .