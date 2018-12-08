شكرا لقرائتكم خبر عن للحوامل المدخنات... تناول حبوب فيتامين C يوميا يقلل أضرار إصابة رئتى الجنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة حديثة إلى أن النساء الحوامل اللواتى يكافحن من أجل الإقلاع عن التدخين يجب أن يتناولن فيتامين C لحماية رئتى طفلهن الذى لم يولد بعد بشكل أفضل.

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الباحثون، إن الأطفال الرضع، الذين تناولت أمهاتهم 500 مجم من فيتامين سى يوميًا، كانوا يتمتعون برئة أكثر صحة عند عمر ثلاثة أشهر من أولئك الذين لم تكن أمهاتهم كذلك.

وقال فريق البحث بقيادة جامعة أوريغون للصحة والعلوم، أن المغذيات الموجودة فى الحمضيات يمكن أن توفر تدخلًا أمنا وغير مكلف للحوامل مدخنات السجائر.

ومع ذلك، أكد الباحثون على مساعدة الأمهات للإقلاع عن التدخين لتقليل العديد من المشاكل الصحية التى قد تصيب أطفالهن، حيث يثير التدخين خطر الولادة المبكرة والنزيف المهبلى ومشاكل المشيمة.

وأشار الباحثون، على أن التدخين أثناء الحمل يزيد من خطر إصابة الطفل بالعيوب مثل الشفة المشقوقة والحنك المشقوق أو انخفاض الوزن عند الولادة.

بالإضافة إلى ذلك، إذا دخنت المرأة أثناء الحمل، فإنها قد تضر رئتى الأطفال الذين لم يولدوا بعد، مما يؤدى إلى انخفاض قدرة الرئة فى وقت لاحق من الحياة.