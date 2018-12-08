طريقة إعداد وتحضير الأرز بالزعفران واللحم المفروم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- أرز بسمتي : كوبان

- الزعفران : نصف ملعقة صغيرة

- ماء الورد : ملعقتان كبيرتان

- لوز : ثلث كوب (مقشر)

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- لحم مفروم : 300 غراماً

- بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- صلصة طماطم : ملعقتان كبيرتان

- زبيب : ربع كوب

- الماء : 3 اكواب طريقة التحضير

1. اغسلي الأرز وصفيه وانقعيه بماء بارد لمدة نصف ساعة. 2. اخلطي الزعفران مع ماء الورد و اتركيه جانبا. 3. سخني نصف كمية الزيت في مقلاة وحمصي اللوز حتى يصبح ذهبيا ثم أزيليه من النار. 4. أضيفي البصل لزيت اللوز وقلبيه حتى يصبح طريا. 5. حمي النار و أضيفي اللحم المفروم حتى تتبخر السوائل منه ثم أضيفي البهارات ونصف ملعقة من الملح. 6. أضيفي الزبيب للحم وقلبي لمدة دقيقة واحدة فقط ثم اطفئي النار واتركيه جانبا. 7. سخني باقي كمية الزيت في قدر وأضيفي الزعفران مع ماء الورد والماء و اتركيه حتى يغلي ثم أضيفي الملح. 8. صفي الأرز المنقوع وأضيفيه للماء. 9. خففي النار وغطي القدر واتركيه حتى ينضج الأرز. 10. اسكبي الأرز في وعاء وأضيفي اللحم المفروم مع الزبيب وقلبي. 11. زيني الطبق باللوز المحمص وقدميه ساخنا إلى جانب اللبن الزبادي أو السلطة.

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