طريقة إعداد وتحضير جمبري بالبروكلي على الطريقة الآسيوية

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- الجمبري : 500 غراماً (مقشر ومنظف متوسط الحجم)

- البروكولي : 500 غراماً (مقطع زهرات صغيرة)

- السمسم : ملعقة كبيرة

- الصويا صوص : 3 ملاعق كبيرة (للصوص)

- اويستر صوص : ملعقتان كبيرتان (للصوص)

- خل الأرز : ملعقة كبيرة (للصوص)

- السكر البني : ملعقة كبيرة (للصوص)

- الزنجبيل : ملعقة كبيرة (طازج مفروم / للصوص)

- الثوم : فصّان (مهروس / للصوص)

- زيت السمسم : ملعقة صغيرة (للصوص)

- النشاء : ملعقة صغيرة (للصوص) طريقة التحضير

1. اخلطي الصويا صوص والأويستر صوص وخل الأرز والسكر البني والزنجبيل والثوم وزيت السمسم والنشا في وعاء واتركيه جانباً. 2. سخني زيت الزيتون في مقلاة واسعة على النار وأضيفي الجمبري وقلبيه لمدة 3 دقائق. 3. أضيفي البروكلي وحركي لمدة 3 دقائق إضافية. 4. أضيفي خليط الصوص للدجاج والبروكلي واتركيه على النار لمدة دقيقتين حتى تتكاثف الصلصة. 5. اسكبيه في الطبق وانثري السمسم والبصل الأخضر وقدميه ساخناً.

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