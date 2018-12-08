طريقة إعداد وتحضير روبيان بالكاري

المقادير

- الروبيان : 1000 gr (متوسط الحجم)

- البصل : 1 pcs (متوسطة الحجم - مفروم)

- الثوم : 3 pcs (مهروس)

- الكزبرة : رشّة (مفرومة للتزيين)

- الزنجبيل : ملعقة كبيرة (مفروم)

- مسحوق الكاري : ملعقة كبيرة

- الكركم : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- زيت الذرة : ملعقة كبيرة

- الفلفل الأخضر : 1 pcs (متوسط الحجم - حار مفروم)

- فلفل أسود : رشّة

- بهار السمك : ملعقة صغيرة

- طماطم : 2 pcs (متوسطة الحجم - مقشرة مفرومة)

- معجون الطماطم : ملعقتان كبيرتان

- الماء : كوبان

- كريما : نصف كوب

طريقة التحضير

1. إنزعي قشور حبّات الروبيان، وتخّلصي من خيط الرمل الموجود في ظهرها، وانثري بعض الملح عليها، ثم اغسليها جيداً، وضعيها في مصفاة للتخلّص من الماء.

2. في مقلاة واسعة، ضعي الزيت، وسخني على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل، وقلبي ليصبح ذهبيّ اللون، وأضيفي الثوم والزنجبيل والفلفل والكاري والكركم وبهار السمك، وقلّبي هذه المكوّنات لتختلط جيدا.

3. أضيفي الروبيان، وقلّبي لبضع دقائق إلى أن يصبح ذهبيّ اللون ويتشبع بنكهة البهارات.

4. أضيفي الطماطم والمعجون، وقلبي لدقيقتين، ثم اسكبي الماء ودعيه يغلي بقوّة، ثم خففي النار ودعي الروبيان يطهى لمدة 15 دقيقة.

5. أضيفي الكريما، وانتظري إلى أن تسخن، بدون أن تدعيها تغلي.

6. اسكبي كاري الروبيان في طبق التقديم، وزيني بالكزبرة، وقدّمي هذا الطبق مع الأرز الأبيض.