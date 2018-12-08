طريقة إعداد وتحضير روبيان مع البروكلي على الطريقة الآسيوية

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- الروبيان : 500 غراماً (متوسط الحجم مقشر و منظف)

- البروكولي : كوبان (مقطع زهرات صغيرة)

- السمسم : ملعقة صغيرة

- البصل الأخضر : عود (مفروم)

- الصويا صوص : 3 ملاعق كبيرة (للصوص)

- صلصة أويستر الجاهزة : ملعقتان كبيرتان (للصوص)

- خل الأرز : ملعقة كبيرة (للصوص)

- السكر البني : ملعقة كبيرة (للصوص)

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (طازج ومفروم / للصوص)

- الثوم : فصّان (مهروس / للصوص)

- زيت السمسم : ملعقة صغيرة (للصوص)

- النشاء : ملعقة صغيرة (للصوص) طريقة التحضير

1. اخلطي الصويا صوص والأويستر صوص وخل الرز والسكر البني والزنجبيل والثوم وزيت السمسم والنشا في وعاء و اتركيه جانبا. 2. سخني زيت الزيتون في مقلاة واسعة على النار وأضيفي الروبيان وقلبي حتى يصبح لونه زهري ثم أضيفي البروكلي وقلبي لمدة 3 دقائق. 3. أضيفي مزيج الصلصة وحركي واتركي المزيج على النار لمدة دقيقتين. 4. قدميه ساخنا وزيني بالسمسم والبصل الأخضر.

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