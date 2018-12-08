طريقة إعداد وتحضير شوربة السبانخ الكريمية

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الزبدة : 5 ملاعق كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- السبانخ : 4 اكواب (طازج ومفروم)

- الماء : ربع كوب

- طحين : 5 ملاعق كبيرة

- مرق دجاج : 2 مكعب

- حليب : 10 أكواب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- جبنة بارميزان : ملعقتان كبيرتان (مبشورة)

طريقة التحضير

1. سخني الزبدة في قدر كبير على النار وقلبي البصل فيه حتى يذبل. 2. أضيفي السبانخ والماء وقلبي حتى يصبح السبانخ طريا. 3. أضيفي الطحين وحركي لمدة دقيقة. 4. أضيفي الحليب بالتدريج مع التحريك حتى يصبح المزيج ناعما وغير متكتل. 5. أضيفي مكعبات مرق الدجاج الملح والفلفل واتركي المزيج حتى يغلي. 6. صبي المزيج في محضرة الطعام أو الخلاط لتهرسيه ويصبح كالكريمة. 7. أعيدي المزيج للقدر وسخنيه ثم اسكبي في أطباق الشوربة وزيني الوجه بجبنة البارميزان المبشورة.

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