القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : نصف ملعقة صغيرة

- الثوم : فص (كبير الحجم / مهروس)

- البصل : ربع كوب (مفروم ناعم)

- الكرفس : ربع كوب (مفروم ناعم)

- الجزر : نصف كوب (مفروم مكعبات صغيرة)

- الفاصوليا الخضراء : نصف كوب (مفرومة)

- الفطر : كوب (مفروم شرائح)

- البروكولي : نصف كوب

- الذرة : نصف كوب

- زعتر مجفف : نصف ملعقة صغيرة

- أوريغانو : نصف ملعقة صغيرة

- طحين : ملعقة كبيرة ونصف

- حليب : 2 كوب

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- كريمة الطبخ : نصف كوب (اختياري) طريقة التحضير

1. نأخذ فقط الزهر من البروكلي ونفتته قطع صغيرة. 2. نضع الزبدة والزيت على نار وسط، نضيف البصل، الكرفس والجزر ونقلب حتى يذبل البصل قليلاً ثم نضيف الثوم وباقي الخضار ونقلب لمدة ثلاث دقائق. 3. نضيف الطحين والأعشاب ونقلب قليلا ثم نضيف الحليب والكريمة بالتدريج مع التحريك المستمر حتى تغلي، نتركها على نار هادئة حتى تنضج الخضار، نضيف الملح والفلفل حسب الرغبة.

شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة إعداد وتحضير شوربة الخضار الكريمية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .