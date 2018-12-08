طريقة إعداد وتحضير شوربة الخضار الغنية للرجيم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- زيت الزيتون : 4 ملاعق كبيرة

- الكراث : 2 كوب (مفروم)

- الثوم : 2 ملعقة صغيرة (مفروم ناعم)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الجزر : 2 كوب (مفروم مكعبات صغيرة)

- البطاطس : 2 كوب (مقشرة ومفرومة مكعبات صغيرة)

- مرق خضار : 6 اكواب

- طماطم : 4 اكواب (مقشرة ومفرومة مكعبات صغيرة)

- الذرة : كوب (مجمدة)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- بقدونس : ربع كوب (مفروم) طريقة التحضير

1. سخني الزيت في قدر واسع وسميك على نار متوسطة. 2. أضيفي الكراث وقلبي لمدة 3 دقائق. 3. أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة. 4. أضيفي الجزر والبطاطس وقلبي لمدة 3 دقائق. 5. أضيفي المرق والملح والطماطم والفلفل والذرة وغطي القدر واتركيه لمدة 25 دقيقة حتى تنضج الخضار. 6. اسكبي الشوربة في أطباق مع رشة بقدونس وقدميها ساخنة.

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