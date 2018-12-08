شكرا لقرائتكم خبر عن تجميل المهبل.. 5 أسباب تدفع المرأة لإجراء العملية اعرفيها من دكتور محمد عماد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تكرار تعرض السيدات للحمل والولادة يتغير لديهن شكل المهبل ويتسع بشكل كبير ولا يعود إلى حجمه الطبيعى من خلال الانكماش من تلقاء نفسه، وهناك العديد من النتائج المترتبة على اتساع حجم المهبل لدى السيدات ومن بينها عدم الشعور بالرضا خلال العلاقة الزوجية فضلا عن المشاكل الأخرى المرتبطة بكبر واتساع حجم المهبل.

ومع زيادة التساؤلات حول عمليات تجميل المهبل، كان لـ"الخليج 365" لقاء مع الدكتور محمد عماد الدين استشارى جراحات التجميل وتنسيق القوام ومدير مركز"Change Me Clinic"، للوقوف منه على الأسباب الرئيسية التى تؤدى إلى اتساع حجم المهبل لدى السيدات وما هى طرق العلاج الآمنة وأحد التقنيات الطبية المستخدمة فى عمليات تجميل المهبل.

كيفية إجراء عملية تجميل المهبل

ويقول الدكتور الدكتور محمد عماد الدين إن عمليات تجميل المهبل تعتمد على تصغير الشفرتين الأماميتين لدى المرأة، ويكون اللجوء إلى عمليات تجميل المهبل فى بعض الحالات ضرورة طبية وليس من باب العمليات التجميلية.

السبب الأول لإجراء عملية تجميل المهبل

كشف الدكتور محمد عماد الدين أن هناك العديد من الأسباب التى تؤدى إلى اتساع المهبل وبالتالى يكون اللجوء إلى عمليات تجميل المهبل هو الحل الأمثل، ويأتى فى مقدمة الأسباب الولادة المتكررة وإنجاب أكثر من 3 أطفال، موضحا أن الحمل المتكرر أيضا ينتج عنه اتساع فى المهبل، وذلك كونه يؤدى إلى ارتخاء عضلات الحوض والمهبل وفقدان مرونته، وبالتالى يكون هناك صعوبة للعودة إلى الحجم والشكل الطبيعى للمهبل.

السبب الثانى لإجراء عملية تجميل المهبل

يضيف الدكتور محمد عماد الدين استشارى جراحات التجميل وتنسيق القوام ومدير مركز "Change Me Clinic"، فى حديثه مع ”الخليج 365”، أن السبب الثانى لاتساع حجم المهبل ولادة طفل كبير فى الحجم والوزن حيث يترتب على ذلك ارتخاء شديد فى المهبل أثناء الولادة يسفر عن اتساع المهبل بشكل كبير لا يمكن استعادته للحجم الطبيعى بعد الولادة.



تضييق المهبل إنفوجراف دكتور محمد عماد يوضح أسباب اتساع المهبل

السبب الثالث لإجراء عملية تجميل المهبل

ومن بين الأسباب التى كشفها الدكتور محمد عماد الدين، التى تؤدى إلى اتساع المهبل لدى السيدات، تقدم السيدة فى العمر، حيث إن وصول المرأة إلى سن اليأس ينتج عنه ضعف الكولاجين الوراثى وهرمون الإستروجين وبالتالى تشعر السيدة بحدوث اتساع فى المهبل، وهنا يمكن علاجه من خلال عمليات تجميل المهبل لإصلاح هذا الاتساع والعودة إلى الشكل الطبيعى الأنثوى.

السبب الرابع لإجراء عملية تجميل المهبل

وكشف مدير مركز "Change Me Clinic" أن وجود عوامل كثيرة تسرع من تعرض المرأة لاتساع المهبل ويحول الأمر إلى حالة مرضية، وهنا يكون إجراء عملية تجميل المهبل ضرورية وليست تجميلية، ومنها زيادة الوزن لدى بعض السيدات والكحة المزمنة التى تصاحب بعض السيدات ينتج عنه ترهل واتساع فى حجم المهبل.

السبب الخامس لإجراء تجميل المهبل

واستطرد الدكتور محمد عماد الدين أن من بين العوامل التى تؤدى أيضا إلى اتساع حجم المهبل التدخين والإمساك المزمن وحمل الأشياء الثقيلة، حيث تؤثر تلك الأمور بالسلب على حجم المهبل وتسفر عن حدوث اتساع به.

ويؤكد الدكتور محمد عماد الدين أن عمليات تجميل المهبل شهدت تطورا كبيرا على عكس الماضى التى كانت تستغرق وقت طويل، حيث إن عمليات تجميل المهبل فى الوقت الحالى تتطلب فقط مناظرة المريضة لتقييم الحالة ويفضل أن يكون الإقبال عليها عقب الانتهاء من الدورة الشهرية ، موضحا أنه مع تطور تقنيات الطب يتم تجميل المهبل باستخدام الليزر خلال جلسة إلى 3 جلسات على حسب كل حالة وتستغرق كل جلسة بضع دقائق.



تجميل المهبل إنفوجراف دكتور محمد عماد يوضح معلومة طبية عن العملية

أسعار عملية تجميل المهبل فى مصر

الجدير بالذكر أن تكاليف عميلة تجميل المهبل فى مصر بشكل عام منخفضة نسبياً عن متوسط الأسعار المتعارف عليها عالمياً، وانخفاض الأسعار لا يعنى على الإطلاق ضعف مستوى الخدمات الطبية المقدمة فى العيادات والمراكز الطبية فى مصر، وإنما يعود إلى أن مصر تقدم عروضا مميزة لجذب العملاء فى إطار تشجيع السياحة العلاجية كونها أبرز مصادر الدخل القومى للبلاد، وحتى تكون قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا، ويبلغ متوسط تكاليف تجميل المهبل فى مصر نحو 2500 دولار أمريكى تقريباً.

وتتفاوت لتكلفة الخاصة بعملية تجميل المهبل متفاوتة وتقريبية بمعنى أنها قابلة للزيادة والنقصان، حيث يصعب تحديد القيمة الفعلية لعملية تجميل المهبل نظرا لارتباطها بعدد من العوامل المهمة ومنها طبيعة العملية والغرض منها ، وكذلك التقنيات الطبية المستخدمة فى العملية.

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