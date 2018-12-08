انت الان تتابع موضوع فوائد الدخن للشعر والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

الدخن هي حبيبات كاملة كانت موجودة منذ آلاف السنين، وتوجد في العديد من الوجبات الغذائية حول العالم، وتعتبر هي الحبوب الرئيسية في الهند، وتؤكل عادة في الصين وأمريكا الجنوبية وروسيا وجبال الهيمالايا، ومثل الحبوب الكاملة الخالية من الغلوتين، تعد حبوب الدخن خيارًا ممتازًا للحبوب لمن يحتاجون إلى بدائل، إنها سهلة الإعداد، وأكثر سهولة من حيث التواجد والتوفر في جميع أنحاء العالم .

حبوب الدخن

تتميز هذه الحبوب بأنها متعددة الاستخدامات بشكل لا يصدق ، حيث يمكن استخدامها في كل شيء بدءاً من الخبز المقلي، وحتى العصائر والأطباق الجانبية والحلويات، وفي بعض الدول ، يتم تخميرها واستهلاكها كمشروب كحولي، ويمكن العثور على الدخن باللون الأبيض أو الرمادي أو الأصفر أو الأحمر، وتبدو جميلة عند إدراجها في الأطباق، كما أنها تعد غذاء عالي الألياف للماشية والطيور .

يتم الاعتماد على الدخن في جميع أنحاء العالم لتوفير التغذية الأساسية للعديد من الدول النامية، يحتوي كل 100 غرام من الدخن على 378 سعرة حرارية من الطاقة، 4.2 غرام من الدهون الكلية، ومحتوى الكربوهيدرات الإجمالي 73 جرام ، والألياف الغذائية 8.5 جرام ، ومحتوى البروتين 11 جرام ، وحامض الفوليك 85 مكغ ، والنياسين هو 4.720 ملغ ، حمض البانتوثينيك 0.848 ملغ ، ريبوفلافين 0.290 ملغ ، الثايامين 0.421 ملغ ، فيتامين ب 6 0.384 ملغ ، فيتامين هـ 0.05 ملغ ، توكوفيرول ألفا 0.05 ملغ ، فيتامين ك 0.9 مكغ ، الكالسيوم 1 % ، محتوى الحديد 17 % ، النحاس 38 % ، الماغنيسيوم 28 % ، المنغنيز 82 % ، الفوسفور 28 % ، البوتاسيوم 4 % ، السيلينيوم 4 % ، الزنك 11 % .

هل الدخن يساعد في تعزيز صحة الشعر

الدخن غني بالبروتين ، وهو عنصر غذائي يوصى به بشدة للأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر، يتطلب الشعر الصحي كمية كافية من البروتين ، لأن معظم الشعر نفسه مصنوع من البروتين، ويعرف البروتين الموجود داخل خلايا الشعر باسم الكيراتين ، وهو المسؤول المباشر عن تكوين كل شعرة من الشعر، ويمكن أن يؤدي نقص البروتين إلى فقدان حاد للشعر، وبالتالي ، فإن كمية كافية من الدخن تقوي الشعر ، مما يجعله أقوى وأقل عرضة للتكسر .

تقلل نسبة الماغنيسيوم في الدم من التهاب فروة الرأس، مما يؤدي لعلاج مشاكل فروة الرأس مثل الأكزيما والصدفية والقشرة، والدخن يحتوي على نسبة جيدة جدا من الماغنيسيوم، كما أنه مفيد أيضا لعلاج الصلع المبكر، وسوف يساعد تناول الدخن في تحسين متلازمة التمثيل الغذائي ، وهي حالة صحية تسبب الصلابة المبكرة .

يعزز الدخن دوران الدورة الدموية في فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر، كما أن الإجهاد يزيد من مستوى الكورتيزول في الجسم مما يؤدي إلى تساقط الشعر بشكل كبير، والماغنيسيوم الموجود في الدخن يساعد في السيطرة على تساقط الشعر، عن طريق خفض مستوى الكورتيزول في الجسم، كما أن الشيب المبكر في الشعر يرجع أساسا إلى أكسدة الأنسجة، وتمنع مضادات الأكسدة القوية في الدخن بشكل فعال تآكل الأنسجة، وبالتالي تقلل من إمكانية الشيب المبكر .

فوائد أخرى للدخن

1- يعالج اضطراب الشريان التاجي

استهلاك الدخن بكميات كبيرة يساعد على خفض مستويات الدهون الثلاثية في الجسم، إنه يخفف الدم لمنع تكتل الصفائح الدموية ، وبالتالي يقلل من خطر الاصابة بجلطة واضطراب في الشريان التاجي .

2- يساعد في تخفيف الوزن

يحتوي الدخن على التريبتوفان ، وهو حمض أميني يقلل الشهية ويساعد في إدارة الوزن، إنه يهضم بمعدل أبطأ، لذا يجب على الأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن، أن يدمجوا في وجبة واحدة على الأقل من الدخن من وجباتهم الرئيسية .

3- يقلل من خطر سرطان الثدي والقولون

يحتوي الدخن على كل من الألياف والمغذيات النباتية ، ويعتقد أن الجمع بينها يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون، كما يتم تحويل الليغنان ، وهو المغذيات النباتية في الدخن إلى مواد تحمي من سرطان الثدي، في الواقع ، يمكن أن يساعد استهلاك الدخن من تقليل خطر الاصابة بسرطان الثدي بنسبة 50 % .

4- يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع

الماغنيسيوم في الدخن يريح العضلات التي تبطن داخل جدار الشرايين ، مما يساعد على خفض ضغط الدم، كما يقلل من شدة الربو وتواتر الصداع النصفي.