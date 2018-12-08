فوائد السمسم المطحون للأطفال

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تشمل الفوائد الصحية التي توفرها بذور السمسم الإمداد المرتفع للطاقة، والمصدر الجيد للكالسيوم، والدهون غير المشبعة، وحماية الكبد، والمساعدة في شفاء الجروح بشكل أسرع، وما يحتوي عليه من مضادات أكسدة جيدة

ما هو السمسم

السمسم هو واحد من أقدم مصادر الزيت المعروفة في العالم، وقد زرع منذ حوالي 3000 سنة في المناطق الاستوائية والصحراوية، في منطقة شرق آسيا وآسيا المجاورة، وهناك العديد من الأنواع النسبية للسمسم، ولكن يعتقد أن المحاصيل المزروعة التي نعرفها من السمسم قد نشأت في الهند، وانتشرت إلى أجزاء أخرى في آسيا، بذور السمسم صغيرة جدا مع شكل بيضوي.

ويمكن أن يتراوح لون البذور من الذهبي والبني والأحمر والرمادي والأسود، والسبب في أن السمسم كان وما زال يحظى بشعبية كبيرة هو محتواه من الزيت، فهو لديه أعلى محتوى زيتي من أي بذور معروفة، اسم السمسم بالإنجليزية ” sesame ” يأتي من الكلمة اليونانية sesamon وهو مشتق في النهاية من الكلمة العربية سمسم simsim .

أكبر منتجي بذور السمسم هي بورما، حيث تنتج حوالي 720.000 طن من بذور السمسم سنويا، ثاني أكبر منتج لبذور السمسم هي الهند، تليها الصين وإثيوبيا والسودان وأوغندا ونيجيريا والنيجر والصومال، وفي الأمريكتين يزرع السمسم بشكل رئيسي في بلدان أمريكا الجنوبية مثل المكسيك ، السلفادور ، كوستاريكا ، فنزويلا ، باراجواي وأوروجواي ، إلخ .

الفوائد الصحية لبذور السمسم للأطفال

العديد من الثقافات في جميع أنحاء العالم لم تستخدم بذور السمسم لأهميتها، ولكن هناك أهمية ثقافية من استخدام بذور السمسم، على سبيل المثال ، في الهند ، يستخدم الهندوس بذور السمسم الأسود في بعض الطقوس الدينية، عبارة ” افتح يا سمسم ” من قصة علي بابا والأربعين حرامي من ألف ليلة وليلة من الأدب العربي، هي مثال آخر على تأثير السمسم الثقافي في الجزيرة العربية القديمة .

وهنا بعض الفوائد الصحية من بذور السمسم لأطفالك، التي تتمثل في :

1- يمد جسمهم بطاقة عالية جداً

تحتوي بذور السمسم على كمية كبيرة جداً من السعرات الحرارية، فمجرد 100 غرام بهم حوالي 573 سعرة حرارية ، وهو رقم كبير جدا .

2- مصدر جيد للكالسيوم

بذور السمسم المطحونة بالقشور، توفر كميات كبيرة من الكالسيوم، فكل 100 غرام من بذور السمسم به كمية الكالسيوم تبلغ 60 ملغ، وتضمين السمسم في النظام الغذائي لطفلك، سيضيف مصدرا إضافيا من الكالسيوم لتطوير العظام .

3- أفضل مصدر للدهون غير المشبعة

ربما هذه هي النقطة الأكثر أهمية للمناقشة، فبذور السمسم تعد مصدر عالي من الدهون ، ومعظم الدهون غير مشبعة، حيث أن 61 % من بذور السمسم يتكون من الدهون، وهذه الدهون غير المشبعة ليست جيدة فقط لطفلك الذي ينمو، ولكن أيضا بديل جيد من الدهون غير المشبعة للبالغين كذلك .

4- توفير مضادات الأكسدة

بذور السمسم هي أيضا مصدر جيد لمضادات الأكسدة، يتزايد الوعي بمضادات الأكسدة في الأطعمة في هذه الأيام بسبب الفوائد التي توفرها، فهي تحارب الجذور الحرة في عملية التمثيل الغذائي ، التي تضر الخلايا والأنسجة المحيطة بها، ومعظم الأطعمة النباتية عالية في مضادات الأكسدة وبذور السمسم واحدة منها، إنها تساعد في السيطرة على ضرر الجذور الحرة إلى حد ما .

5- حماية الكبد

بذور السمسم جيدة أيضا لحماية الكبد، أمراض الكبد مثل اليرقان والتهاب الكبد يمكن أن تسبب تلف الكبد، ويمكن السيطرة على تلف الكبد عن طريق تناول السمسم .

6- يمكن أن يساعد في شفاء الجروح بشكل أسرع

فائدة أخرى للسمسم هو قدرته على شفاء الجروح، ونحن نعلم أن الأطفال دائما ما تتعرض للجروح بسبب نشاطهم والركض طول اليوم، حيث تشير الدراسات إلى أن السيزامول ، وهو مكون مضاد للأكسدة في بذور السمسم يساعد في شفاء الجروح أسرع .

7- تسوس الأسنان

بذور السمسم مفيدة بشكل خاص في علاج تسوس الأسنان لأنها غنية للغاية بالكالسيوم، وهذا يحمي الأطفال التي تأكل الحلوى كوال الوقت .

أسباب يجب معها تجنب إعطاء السمسم للأطفال

هناك سببان لتجنب بذور السمسم للأطفال الرضع، أحد الأسباب هو أن بذور السمسم صغيرة جدًا بحيث يصعب على طفلك أن يتناولها، لذا يمكن طحنها، أو الأفضل إعطاء بذور السمسم للأطفال الصغار، حيث يمكن للأطفال مع أسنان كاملة مضغ بذور السمسم، والسبب الآخر هو أن بذور السمسم يمكن أن تسبب الحساسية وبالتالي فمن المستحسن الابتعاد عن بذور السمسم عن طفلك حتى سنة على الأقل من العمر .