طريقة إعداد وتحضير أجنحة الدجاج على الطريقة المكسيكية

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- جوانح الدجاج : 1 كيلو (منظف)

- البصل : 1 حبة (مفروم / مقادير التتبيلة)

- أوريغانو : ملعقة كبيرة (مجفف / مقادير التتبيلة)

- بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة (مقادير التتبيلة)

- القرفة : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة / مقادير التتبيلة)

- فلفل ابيض : ملعقتان صغيرتان (مطحون / مقادير التتبيلة)

- البصل الأخضر : 2 عود (مفروم / مقادير التتبيلة)

- جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة / مقادير التتبيلة)

- فلفل أخضر حار : 2 حبة (مفروم ناعم / مقادير التتبيلة)

- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان (مقادير التتبيلة)

- ملح : ملعقة صغيرة (مقادير التتبيلة) طريقة التحضير

1. اخلطي البصل والأوريغانو والبهارات والقرفة والفلفل الأبيض وجوزة الطيب والفلفل الحار المفروم والملح والزيت في الخلاط الكهربائي وحتى يصبح المزيج ناعما. 2. ضعي المزيج في طبق والبصل الأخضر المفروم وأضيفي أجنحة الدجاج واخلطي حتى تتمازج المكونات واتركي الدجاج منقوع في الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل. 3. سخني الفرن على حرارة 190 درجة وضعي أجنحة الدجاج في صينية وأدخليها للفرن لمدة 45 دقيقة. 4. قدميها ساخنة إلى جانب الأرز أو السلطة.

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