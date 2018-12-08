طريقة إعداد وتحضير شوربة الدجاج على الطريقة المكسيكية

المقادير

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- الأرز : نصف كوب (حبة متوسطة الحجم)

- الدجاج : 2 صدر (مقطع مكعبات)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مفروم مكعبات متوسطة الحجم)

- زيتون أسود : نصف كوب (مفروم شرائح)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- الفلفل الحار : نصف ملعقة صغيرة

- الزعتر : ملعقة صغيرة

- مرق دجاج : ليتر وربع

- الذرة : كوب

- كزبرة خضراء : ربع كوب (مفرومة)

- ليمون : 1 حبة (مقطع شرائح)

- صلصة طماطم : كوب

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

1. على النار ضعي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون في قدر كبير، وتبلي الدجاج بالملح والفلفل الأسود وقلّبي جيدا حتى ينضج، وارفعيه جانباً.

2. ضعي باقي الزيت على النار بقدر آخر، وأضيفي الفلفل والبصل والثوم المفروم والزيتون.بعد التقليب المستمر لمدة 5 دقائق بهري بالملح والفلفل الأسود.

3. اخلطي الأرز مع الفلفل الحار والزعتر جيداً، وضعي خليط الأرز مع مزيج البصل والفلفل والثوم، وقلّبي لمدة 3 دقائق جيداً، ثم أضيفي قطع الدجاج، والمرق، وصلصة الطماطم والذرة.

4. اتركي المزيج على نار هادئة لـ30 دقيقة مع التلقيب من حين لآخر، وزيني بالكزبرة وشرائح الليمون، وقدميها ساخنة.