طريقة إعداد وتحضير الأرز المكسيكي للرجيم

القاهرة - لايف ستايل المقادير - الزيت النباتي : ملعقة صغيرة ونصف - البصل : 1 حبة (مفروم) - أرز بسمتي : ثلثان الكوب (مغسول ومصفى) - الكمون : نصف ملعقة صغيرة (مطحون) - الفلفل الأحمر : نصف ملعقة صغيرة (مطحون) - طماطم : 2 كوب (مفرومة ناعم) - ملح : ملعقة صغيرة - الماء : كوب ونصف طريقة التحضير

1. سخني الزيت في قدر غير لاصق على نار متوسطة. 2. أضيفي البصل وقلبي حتى يصبح شفافاً. 3. أضيفي الأرز وحركي قليلاً. 4. أضيفي الكمون والفلفل الأحمر المطحون والطماطم والملح والماء وغطي القدر حتى يغلي. 5. خففي النار واتركي الأرز لمدة 20 - 30 دقيقة حتى ينضج. 6. قدميه ساخنا إلى جانب اللحم أو الدجاج المشوي.

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