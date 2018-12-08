عروسان يرصدان خطأ مُضحكًا في جدول ترتيب فعاليات عرسهما

لا أحد يريد حدوث مفاجآت غريبة حين يتعلق الأمر بحفلة الزفاف، لكن تخيّل مدى الصدمة حين تصل إلى الحفلة، وتعين عليك المشاركة في إحدى الفعاليات التي لا تفهمها وتعد أمرا غريبا عليك، فقد كان هذا حال حضور حفلة زفاف تيريزا وجايسون اللذين لم يتمكنا من فعل شيء سوى الضحك، حين اكتشفا خطأ كبيرا في ترتيب مراسم دعوة الزفاف.

وتساءلت صحيفة "ميرور" البريطانية هل إذا بإمكامك اكتشاف الخطأ الذي ارتكبه الزوجان، يكشف ترتيب مراسم حفلة الزفاف عن أن البداية ستكون في تمام الساعة الثالثة مساء، حتى الآن يبدو أن كل شيء على ما يرام، أو على الأقل ترتيب الجدول الزمني للاحتفال على ما يرام، لكن في تمام الساعة الثالثة والنصف، أخبر الضيوف بأنه ستكون هناك مراسم احتفال تسمى "مبياض حصان"، يمكن للمرء أن يفرض أن هذا الأمر مجرد خطأ في كتابة الأحرف، وأن الزوجين سيقدمان خدمة أخرى لضيوفهما، تسمى "hors d'oeuvres" وهو مصطلح أميركي يستخدم لتقديم المقبلات قبل تناول الطعام.

ونشرت صورة دعوة الزفاف عبر موقع "إنستغرام"، وحصلت على أكثر من 5 آلاف إعجاب، وكانت على حساب يسمى awkwardfamilyphotos، وكتب تحتها: "في زفاف صديق.. لن أتمكن من الانتظار حتى الساعة الثالثة والنصف".

وعلّق الكثير من الناس على الصورة، واستغلوا الجانب الكوميدي منها، حيث قال أحدهم: "حسنا من الناحية الفنية، تهجئة الكلمات صحيحة"، وقال آخر: "لم أحصل على مبيض خيول جيد منذ سنوات.. هل سيصبح طازجا أو مجمدا؟"، وقال شحصا ثالث: "توقفا عن محاولة أن تكونا شيئا ليس أنتما وأطلقا على هذا الشيء فاتح شهية".