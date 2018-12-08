شكرا لقرائتكم خبر عن اشرب عصير برتقال كل يوم.. هيحميك من الإصابة بالخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن تناول كوب من عصير البرتقال كل يوم يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تتبع الباحثون ما يقرب من 28 ألف رجل لمدة 20 عاماً لبحث كيفية تأثير استهلاكهم من الفاكهة والخضراوات على قوتهم الدماغية.

ووجد الباحثون أن الرجال الذين شربوا كوبًا صغيرًا من عصير البرتقال كانوا أقل عرضة بنسبة 47% لمشاكل تذكر الكلمات أو الأماكن أو اتباع الإرشادات.

وأشار الباحثون إلى أن العلامات المبكرة لتدهور الدماغ تشمل: مشاكل الذاكرة والفهم ونوبات الارتباك والتى يمكن أن تؤدى فى النهاية إلى خرف يهدد الحياة.

ويقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من الخرف فى جميع أنحاء العالم بـ46.8 مليون شخص – 850 ألفا فى المملكة المتحدة، وخمسة ملايين فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الدكتورة "هانا غاردنر" الباحثة فى جامعة ميامى، لم تشارك فى البحث، إن "الفواكه خاصة البرتقال والخضروات غنية بالفيتامينات والمواد المغذية، بما فى ذلك مضادات الأكسدة، التى يمكن أن تساعد فى حماية الدماغ".

ويمكن لهذه الفوائد الصحية أن تحمى الدماغ من تراكم الجزيئات السامة غير المرغوب فيها وتحافظ على تدفق الدم السليم إلى الدماغ.

وأضاف كبير مؤلفى الدراسة الدكتور "تشانغتشنغ يوان" من جامعة هارفارد أن تناول الخضار والفاكهة وعصير البرتقال على المدى الطويل قد يفيد فى الحفاظ على الوظيفة الإدراكية.