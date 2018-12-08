سيدة أميركية تتقاسم جائزة ملكة جمال ولاية ساوث داكوتا مع ابنتها المراهقة

ذكر موقع "فوكس نيوز" اليوم الجمعة، أن لجنة التحكيم في مسابقة دولية بولاية ساوث داكوتا الأميركية اعترفت بتقاسم أم وابنتها جائزة ملكة جمال.

وأشار الموقع الإخباري الأميركي إلى أن ملكة الجمال الأم تينا ويلسون أم لأربعة أطفال كانت تأتي مع ابنتها الصغرى مورغان للمشاركة في المسابقة على مدار 4 سنوات، وأخيرا قررت السيدة ذات الـ 54 عاما الصعود إلى المنصة وفازت بلقب "سيدة ساوث داكوتا"، وفي نفس المسابقة حصدت ابنتها مورغان البالغة من العمر 19 عاما لقب "ملكة جمال ساوث داكوتا".

وأعربت مورغان عن سعادتها الغامرة لفوز والدتها وقالت للصحافيين " أكثر ما يستهويني في هذا اليوم هو النظر إلى والدتي، إنها تبدو جميلة اليوم وسعيدة وواثقة من نفسها كثيرا، فوالدي (49 عاما وهو مقعد ومتقاعد من الجيش) كان أكثر من قدّم لي ولأمي الدعم المعنوي خلال وقبل المسابقة".

ولم تتمكن تينا خلال تسلم الجائزة من السيطرة على عواطفها واعترفت بأنها لم تتوقع أن تصبح ملكة الجمال لأنها كانت تزن 136 كيلوغراما بعد إنهائها المدرسة، وأنها كانت قلقة للغاية بشأن ذلك، وقالت: الطعام كان شيطانا بالنسبة لي. أنا لا أشرب الكحول ولا أدخن، لكن الطعام كان يستهويني وبالأخص الوجبات السريعة الأميركية مثل البيتزا، والكعك، ومأكولات ماكدونالدز.

وتسمح مسابقة "ملكة جمال جنوب داكوتا" للفتيات والنساء المشاركة من عمر 4 إلى 56 عاما، بعدما تجتاز المشاركات مقابلة خاصة مع لجنة من 5 حكّام.