عقار مرتقب لعلاج إدمان الحشيش يخفف من أعراض الانسحاب بنجاح

كشفت دراسة علمية حديثة عن عقارًا تجريبيًا جديدًا يتم تطويره، يعزز مادة كيميائية في الدماغ تشبه المواد المخدرة الموجودة في الحشيش، والتي قد تساعد في الحد من أعراض الانسحاب وتعالج ادمان الحشيش للرجال الذين يعتمدون عليه بشكل كبير في حياتهم أو يعانون من اضطراب تعاطي القنَّب.

وتظهر النتائج التي نشرت في دورية "Lancet" للطب النفسي، للمرة الأولى، أن الرجال الذين يتعاطون القنب أو الحشيش الذين يستخدمون العلاج الجديد الذي يحتوي على مركب أميد الأحماض الدهنية "FAAH PF-04457845" تناولوا كمية أقل من الحشيش وخضعوا لأعراض انسحاب أقل.

ويعمل العلاج عن طريق تحفيز مادة كيميائية داخلية أساسية طبيعية في الدماغ تسمى anandamide، والتي قد تحسن المزاج وتحد من القلق المحتمل.

وأجرت جامعة ييل في نيو هيفن في الولايات المتحدة، المرحلة الثانية من التجربة العشوائية لـ 70 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عامًا يتلقون علاج PF-04457845 لمدة أربعة أسابيع.

وتم إدخال جميع المشاركين إلى المستشفى في الأسبوع الأول لانسحاب القنب من الجسم، ثم يخرجوا لمواصلة الأسابيع الثلاثة المتبقية من العلاج في المنزل، وتم تأكيد الالتزام بتناول الدواء واجراء فحوصات الدم وتم تقييم مشاكل النوم ، والتي تظهر بشكل بارز في انسحاب القنب، باستخدام الأسئلة واختبار polysomnography ، وهو الاختبار الذي يسجل موجات الدماغ ومستوى الأوكسجين في الدم، ومعدل ضربات القلب، والتنفس، وحركات العين والسيقان.

وكان المشاركون في بداية الدراسة، يدخنون في المتوسط أكثر من ثلاث سجائر من القنب في اليوم.

وانخفض استخدام القنب خلال الأسبوع الأول في المستشفى، إلى صفر وكانت أعراض الانسحاب للمرضى الذين خضعوا لعلاج PF-04457845 أقل، بما في ذلك الاكتئاب ، والقلق.

وأبلغ المتطوعون الذين تناولوا عقار PF-04457845 في نهاية الأسابيع الأربعة، عن تعاطي أقل للقنب بالمقارنة بمجموعة ثانية تناولوا علاجا تقليديا، بالإضافة إلى ذلك ، لوحظ تحسن في النوم بشكل العام.

وقال البروفيسور ديباك سيريل ديسوزا، من كلية الطب بجامعة ييل، الذي قاد البحث "تم اختبار الكثير من العقاقير الأخرى لقدرتها على الحد من تعاطي القنب وانسحابه، ولكن حتى الآن لم يثبت أي منها على الدوام أنه يعمل ضد كلا أعراض الانسحاب والانتكاس".

وعلاوة على ذلك ، على عكس القنب أو مركبه الأساسي المكون من تتراهيدروكانابينول (THC) ، لا يبدو أن مثبطات "FAAH" لها تأثيرات نفسية سلبية، ومع ذلك هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لإثبات أن PF-04457845 آمن وفعال في عينة أكبر من الأفراد ولا سيما النساء ، وفي أماكن العيادات الخارجية الأخرى على المدى الطويل.

ولا يزال القنب أكثر المخدرات الترفيهية غير القانونية انتشارًا في المملكة المتحدة ، ولكنه في الولايات المتحدة قانونيًا في معظم الولايات ، وهو قانوني للاستخدام الترفيهي في 10 ولايات.

وأصبحت ميتشيغان في يوم الخميس، الولاية العاشرة التي تشرع تعاطي القنب، وتشير الأبحاث إلى أن 10 بالمائة من المستخدمين المنتظمين يعتمدون على الحشيش، مع ارتفاع خطر الإدمان إذا بدأ في سن المراهقة أو إذا تم استخدامه يوميًا.