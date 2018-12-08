شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى ..بلاش تكتر منها.. اعرف أضرار الإفراط فى تناول الشيكولاتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفضل البعض الإكثار من تناول الشيكولاتة وخاصة الأطفال، الأمر الذى يسبب مشاكل صحية منها زيادة الوزن، التى تسبب الإصابة بأمراض مختلفة، لعل أخطرها أمراض القلب، بالإضافة إلى تسوس الأسنان. ولهذا نتعرف فى السطور التالية، على أضرار الإفراط فى تناول الشيكولاتة وفقاً لما ذكره موقع " livestrong ".. ـ زيادة الوزن وأمراض القلب ـ زيادة الوزن وأمراض القلب تحتوى على الدهون والدهون المشبعة والسكر، وتسبب ارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم، مما يعرض الإنسان لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. ـ الإصابة بمرض السكر ـ الإصابة بمرض السكر تحتوى شيكولاتة الحليب على الكربوهيدرات والتى يمكن أن تسبب: طفرات فى نسبة السكر فى الدم، وتجعل الجسم مقاومًا للأنسولين، ومع مرور الوقت قد تؤدى إلى الإصابة بالسكرى من النوع الثاني. ـ ارتجاع المرىء ـ ارتجاع المرىء تتسبب الشيكولاتة فى استرخاء العضلة العاصرة المريئية السفلى، مما يؤدى للإصابة بارتجاع المرىء. ـ تحتوى الشيكولاتة على مادة الكافيين، والتى تساعد على زيادة التركيز والانتباه والإفراط فى تناولها يؤدى إلى : ـ تحتوى الشيكولاتة على مادة الكافيين، والتى تساعد على زيادة التركيز والانتباه والإفراط فى تناولها يؤدى إلى : - القولون العصبى . - الإسهال . - قرحة المعدة . - القرحة الهضمية .

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