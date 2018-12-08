شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تسبب رؤية الفأر سرعة ضربات القلب والتعرق عند البعض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عندما يرى أحد الفئران داخل المنزل يصاب بالخوف، مما يجعله يفكر فى طرق التخلص منه لتجنب أضراره على أهل المنزل، وهذا أمر طبيعى، لكن غير طبيعى هو أن يتسبب الفأر فى فزع وإثارة الرعب لدى أحد الأشخاص، الأمر الذى يجعله يترك المنزل دون رجعة، وهذا بسبب الإصابة بالميموفوبيا أو فوبيا الفئران، والتى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " musophobia".

أسباب الخوف من الفئران

يصاب الإنسان بفوبيا الفئران نتيجة المرور بتجربة مؤلمة منذ الطفولة، ظلت معه حتى بلوغ سن الشباب، مثل العثور على فأر فى الطعام، أو داخل الغرفة، أو رؤيته عند القفز من سلة المهملات، أو لمسه أثناء الاستيقاظ من النوم.



الخوف من الفأر

أعراض الخوف من الفئران

تختلف أعراض الفوبيا من شخص لآخر حسب قوة شخصية الإنسان، والأعراض هى الشعور بالقلق الشديد، ضيق التنفس، التنفس السريع ، عدم انتظام ضربات القلب ، التعرق ، الغثيان، عدم القدرة على التعبير عن الكلمات والجمل، وجفاف الفم.



خوف

علاج فوبيا الفئران

يجب على المريض الذهاب إلى الطبيب، للتحدث معه عن أسباب الفوبيا وأعراضها، ومن خلال ذلك يصف الطبيب العلاج المناسب مثل الأدوية والخضوع لجلسات مثل التنويم المغناطيسي ، العلاج النفسي، البرمجة العصبية اللغوية.