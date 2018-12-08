شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطلق مسبارا قمريا لفحص تضاريس وتشكيلات أرض القمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الصين، السبت، المسبار القمري «تشانغ آه -4»، على متن الصاروخ «لونغ مارش-3 بي» من مركز إطلاق الأقمار الصناعية في شيتشانغ بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، وذلك للقيام بأول هبوط على الجانب البعيد للقمر.

وقالت مصلحة الفضاء الوطنية الصينية، في بيان، السبت، إن المهام العلمية للمسبار القمري «تشانغ آه-4» تشمل الرصد الفلكي للموجات اللاسلكية منخفضة التردد، وفحص تضاريس وتشكيلات أرض القمر، ورصد التركيب المعدني للقمر وفحص بنية قشرته، وقياس الإشعاع النيتروني والذرات المحايدة من أجل دراسة البيئة على الجانب البعيد من القمر.