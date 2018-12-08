شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لوقاية رضيعك من الزكام فى الشتاء.. لازم تعرفيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الزكام تكثر الإصابة به وتتكرر خاصة خلال الطقس البارد وأثناء الشتاء، الكثير من الأطفال الرضع بشكل خاص يصابون بالزكام نتيجة مناعتهم التى لم تقو بشدة بعد، كذلك لكثرة تعرض بعضهم للعدوى، ولأسباب وعوامل أخرى كثيرة تختلف من طفل رضيع إلى آخر، ووفقا لتقرير نشره موقع babycenter فإن الزكام قد يصيب الرضع للكثير من الأسباب، ولذا على الأمهات أن تهتم بتطبيق بعض النصائح الصحية الهامة، والالتزام بها، لتحسين مناعة الطفل وتقليل نوبات تعرضه للزكام خلال فصل الشتاء.



زكام

ومن أبرز هذه النصائح الهامة التى على الأم الالتزام بها :

ـ قومى بإرضاع طفلك رضاعة طبيعية كاملة لتعزيز مناعته بشكل طبيعي وتعطيه القوة والغلبة ضد هجمات المرض بشكل عام.

ـ حافظى على طفلك بعيدا عن كل وأي شخص يعاني من أعراض البرد والزكام والكحة والأنفلونزا ومشكلات الصدر بشكل عام، حتى وإن كنت أنت، فعليك وضع كمامة على وجهك ولا تتعاملي معه بشكل مباشر طيلة الوقت وقدر الإمكان.



زكام 1

ـ ابعدى طفلك عن أي شخص مدخن، ولا تسمحى لأي مدخن من التواجد بالقرب من رضيعك.