شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. علاج التهاب المفاصل بالزيوت الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب المفاصل من المشاكل الصحية التى يتعرض لها الكثيرون، حيث إنها تسبب ألم شديد وتورم واحمرار فى المنطقة المصابة ، قد يؤثر التهاب المفاصل على مفصل واحد أو على عدة مفاصل فى نفس الوقت.

وضمن سلسلة موضوعات صحتك فى وصفة يقدم الخليج 365 وصفات من الزيوت لعلاج التهاب المفاصل وفقا لما ذكره موقع healthline



التهاب المفاصل

وصفة زيت جوز الهند

حيث يحتوى زيت جوز الهند على كمية كبيرة من العناصر والفيتامينات التى تعمل على تهدئة الألم وعلاج الالتهاب والاحمرار، وذلك عن طريق تسخين زيت جوز الهند وتدليك المكان المصاب به مرتين فى اليوم.

وصفة زيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية التى تساعد على علاج العديد من الامراض كما إنه يحتوى على فيتامينات ومعادن تعمل على تعزيز صحة البشرة والشعر ويدخل فى مستحضرات التجميل ، كما انه يعمل على علاج الالتهاب وتسكين الالم فيمكن استخدامه بتدليك المنطقة المصابة بزيت الزيتون كرتين فى اليوم.



ألم

وصفة زيت اللافندر

نظرا لاحتوائه على كمية كبيرة من الخصائص الهامة لتسكين الألم وعلاج الالتهاب فمن الممكن استخدامه لعلاج التهاب المفاصل وتدليك المنطقة المصابة به مرتين فى اليوم.