شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار الافراط في تناول الكالسيوم منها الغازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعتبر الكالسيوم من المعادن الأساسية التى يحتاجها الإنسان لنمو العظام والأسنان، بالإضافة إلى فوائد صحية أخرى تعود على الجسم بأكمله، ومع ذلك توجد أضرار صحية، تحدث عند الإفراط فى تناول الكالسيوم، والتى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " webmd ".

أضرار الإفراط فى الكالسيوم:

يعتبر الكالسيوم معدن آمن بشكل كبير بالنسبة لمعظم الأشخاص، سواء عندما يؤخذ عن طريق الفم أو عن طريق الوريد، ولكن قد يسبب بعض الأثار الجانبية عند الإفراط فى تناوله، مثل :

- التجشؤ.

- الغازات.

- زيادة احتمال الإصابة بنوبة قلبية عند البالغين.





- يعتبر الكالسيوم آمن عندما يؤخذ عن طريق الفم بكميات موصى بها أثناء الحمل والرضاعة، ولكن فى نفس الوقت لا توجد معلومات كافية حول سلامة استخدام الكالسيوم عن طريق الوريد أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية.

- حدوث أضرار صحية للأشخاص الذين يعانون من مستويات عالية أو منخفضة من الفوسفات في الدم .

- يمكن أن يتداخل الكالسيوم مع أدوية نقص نشاط الغدة الدرقية.





- يمكن لمكملات الكالسيوم أن تزيد من مضاعفات صحية للأشخاص الذين يعانون من ضعف وظائف الكلى.

- الأشخاص الذين يدخنون يمتصون أقل الكالسيوم من المعدة.

و عند تناول الكالسيوم بإعتدال يحصل الجسم على الفوائد الصحية للمعدن، مثل :

- يستخدم الكالسيوم للعلاج والوقاية من هشاشة العظام والكساح ولين العظام والحد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

-الوقاية من حصوات الكلى.





- تنظيم وخفض ضغط الدم المرتفع.

- خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

- مكافحة الأمراض المزمنة.

و الأطعمة الغنية بالكالسيوم هى الحليب ومنتجات الألبان واللفت والبروكلي، وكذلك عصائر الحمضيات الغنية بالكالسيوم، والمياه المعدنية، والأسماك المعلبة مع العظام ، ومنتجات الصويا المجهزة بالكالسيوم.