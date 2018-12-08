شكرا لقرائتكم خبر عن علاج القىء عند الاطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يتعرض بعض الأطفال للقىء نتيجة أسباب مختلفة ويمكن علاج بعض الحالات فى المنزل باتباع بعض النصائح العلاجية من تناول أطعمة وسوائل معينة، والتى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " healthychildren ".

علاج القيء عند الأطفال الرضع

عندما يتقيأ الطفل الرضيع، يجب على الأم أن تجعله يستلقى على بطنه أو جانبه قدر الإمكان، مما يؤدي إلى تقليل فرص استنشاقه لمجرى الهواء العلوي والرئتين.





مراقبة الجفاف

عندما يستمر القىء عند الطفل لفترة طويلة، يجب على الأم التأكد من عدم حدوث جفاف، الذى يحدث نتيجة فقدان الجسم لكمية كبيرة من الماء، مما يعرض حياة الطفل للخطر، ولمنع حدوث ذلك يجب على الأم أن تعطى الطفل كمية كبيرة من السوائل، لتعويض الجسم ما فقده، وإذا حدث قىء مرة أخرى يجب على الأم فى هذه الحالة الذهاب إلى الطبيب لإجراء الفحوصات الطبية والعلاج.

تعديل النظام الغذائى للطفل

يجب على الأم عند مرور أول 24 ساعة من حدوث القىء عند الأطفال، أن تبعد عنه الأطعمة الصلبة، وتشجعه على امتصاص أو شرب كميات صغيرة من محلول الذى يصفه الطبيب فى هذه الحالة، بدلاً من الطعام، وذلك لأن السوائل تساعد على منع الجفاف، وتقل من حدوث المزيد من القيء.

ولكن يجب على الأم التأكد من اتباع إرشادات طبيب الأطفال عند إعطاء السوائل للطفل.





وفي معظم الحالات، يحتاج الطفل للبقاء في المنزل والحصول على نظام غذائي سائل لمدة 12 إلى 24 ساعة، و عادة لا يصف طبيب الأطفال دواء لعلاج القيء، ولكن بعض الأطباء يصف الأدوية المضادة للالتهابات للأطفال.

وفى حالة معاناة الطفل من الإسهال، يجب إستشارة طبيب الأطفال حول إعطاء السوائل واستعادة المواد الصلبة في الطعام.





متى يجب الذهاب إلى الطبيب؟

يجب الذهاب إلى الطبيب عند عدم تحسن الأعراض عند الطفل، ومن خلال يقوم طبيب الأطفال بإجراء الفحوصات الطبية مثل إجراء اختبارات على الدم والبول أو أشعة سينية وفي بعض الأحيان قد يحتاج الطفل للحصول على رعاية صحية في المستشفى.