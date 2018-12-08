شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد زيت الخروع منها علاج الإمساك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يحتوى زيت الخروع على عناصر غذائية هامة، من فيتامينات ومعادن، وغيرها من العناصر التى تمد الجسم بفوائد صحية، مثل إنه يساعد على زيادة نمو الشعر، ويعالج الإمساك، والتهاب المفاصل وغيرها من الفوائد التى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " verywellhealth".

فوائد زيت الخروع علاج الإمساك

يحسن زيت الخروع من أعراض الإمساك، وذلك وفقًا لدراسة أجريت عام 2011، حيث يؤثر زيت الخروع على عدد حركات الأمعاء أو كمية البراز.

نمو الشعر

لا يوجد أي دليل على أن زيت الخروع يمكن أن يحفز نمو الشعر، ولكن أشارت بعض الأبحاث الأولية التى نشرت في مجلة علم التجميل عام 2003 إلى أن زيت الخروع قد يحسن الشعر عن طريق زيادة بريقه.

التهاب المفاصل

تناول مكمل زيت الخروع قد يساعد فى علاج التهاب المفاصل.





مكافحة علامات الشيخوخة

يساعد زيت الخروع فى تبطىء ظهور علامات الشيخوخة على البشرة، بالإضافة إلى المحافظة على نضارتها.

علاج البقع وندوب البشرة

يستخدم زيت الخروع لعلاج البقع والندوب التى تظهر على البشرة نتيجة لأسباب عديدة منها حب الشباب.





ورغم الفوائد الصحية السابق، ذكرها إلا إن كثرة تناول زيت الخروع، يمكن أن يسبب الأثار الجانبية للإنسان، وهى كما ذكرتها المعاهد الوطنية للصحة، مثل :

- المغص.

- إسهال.

- دوخة.

- الهلوسة.

- إغماء.

- غثيان.

- ضيق في التنفس وألم في الصدر.

- الطفح الجلدي.

- ضيق الحلق.

والجدير بالذكر إن زيت الخروع لم تجرى عليه أى إختبارات تذكر، لضمان سلامته، للنساء الحوامل والأمهات المرضعات والأطفال والمصابين بحالات طبية أو الذين يتناولون بعض الأدوية، لذلك ينصح بتوخى الحذر عند تناوله أو التحدث مع الطبيب للتعرف على مدى فوائد أضراره.