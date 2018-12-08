شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض مرض السكر عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مرض السكر من الامراض المزمنة التى يتعرض لها الكثيرون وخصوصا كبار السن نظرا لتقدم السن والتغيرات التى يتعرض لها الجسم، ولكن فى بعض الاحيان يصاب به الأطفال ، ويعتبر النوع الأول من السكر عند الاطفال هو حالة مرضية تنجم عن توقف جسم الطفل عن إنتاج أحد الهرمونات المهمة وهو (الانسولين)، وفيها يحتاج الطفل للأنسولين طوال الحياة، كما يحتاج الطفل لرعاية خاصة من الاسرة والمدرسة وجميع المحيطين به .

قد تظهر أعراض مرض السكر على الطفل ولكن تجهلها الأسرة ولا يدركون أن طفلهم يعانى من مشكلة صحية، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن أعراض مرض السكر وهى:



السكر

أعراض مرض السكر

1:زيادة العطش وكثرة التبول، حيث يتراكم فائض السكر في مجرى الدم ويسحب السوائل من الأنسجة، ونتيجة لذلك قد يشعر الطفل بالعطش ويشرب ويتبول أكثر من المعتاد، وقد يتعرض ايضا للتبول اللارادى.

2:الجوع الشديد، عدم الحصول على كمية كافية من الأنسولين ليتحرك السكر في فى خلايا الجسم يسبب الجوع الشديد وعدم القدرة على بذل مجهود.

3:فقدان الوزن، قد يفقد الطفل الوزن احيانا بشكل سريع على الرغم من تناوله الطعام بقدر أكبر من المعتاد لتخفيف الجوع ببساطة، غالبا ما يكون فقدان الوزن غير المتوقع أول علامة تتم ملاحظتها في الأطفال المصابين بالنوع الاول من مرض السكر.



السكر عند الاطفال

4:الشعور بالتعب والإرهاق الشديد وعدم القدرة على بذل أى مجهود، على عكس الاطفال فى مثل سنه.

5:قد يظهر على الطفل بعض التغيرات السلوكية مثل العصبية والسرعة الغضب، وتراجع فى الاداء المدرسى.



مرض السكر

6:عدم وضوح الرؤية، فأذا كان سكر الدم مرتفع عند الطفل ، فهو يعمل على سحب السوائل من عدسات العين ويسبب عدم وضوح الرؤية وعدم القدرة على التركيز.

7:العدوى الفطرية، فقد تعانى الفتيات المصابات بالنوع الاول من السكر بعدوى فطرية تناسيلة ، أو الطفح الجلدى.