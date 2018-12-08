شكرا لقرائتكم خبر عن آلام المعدة ممكن تكون خطيرة .. اعرف ايه هى الحالات الطارئة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - معظم آلام المعدة ليست خطيرة وستختفي بعد أيام قليلة، ولعل هناك عدة أسباب خلفها والتى تكون بسيطة فى بعض الأوقات، وتكون مرتبطة بأمراض فى أحيان أخرى، ولعلنا هنا نقدم لك متى عليك أن تقلق وما الذى تشير له أوجاعك وفقا لما ذكره موقع الخدمات الصحية البريطانى "NHS".

آلام المعدة البسيطة والشائعة

- شعور الانتفاخ تكون حالة من الغازات المحبوسة.

- الشعور الكامل بالانتفاخ بعد تناول الطعام والحرقة يساوى إصابتك بعسر الهضم.

- عدم التمكن من الإخراج يشير إلى حالة الإمساك.

- الشعور بالغثيان أو الإسهال والقيء يعنى إصابتك بالتسمم الغذائي.

متى تحتاج للطبيب فى هذه الحالات؟

• الألم يزداد سوءًا بسرعة

• لن يزول الألم أو الانتفاخ أو يستمر في العودة

• تبدأ فى فقدان الوزن.

• تتبول فجأة في كثير من الأحيان.

• التبول المؤلم.

• لديكِ إفرازات غير طبيعية من المهبل.

• لا يختفي الإسهال بعد بضعة أيام.

وما هى الحالات الطارئة؟

• آلام المعدة الخاصة بك جاءت فجأة أو شديدة.

• يؤلم عندما تلمس مكان معدتك.

• تتقيأ دم أو يبدو القيء مثل البن المطحون.

• براز دموي أو أسود ولزج ورائحة كريهة للغاية.

• لا يمكنك التبول.

• لا يمكنك التنفس.

• لديك ألم في الصدر.

• مصاب بالسكري والقيء.





أسباب أخرى لألم المعدة يجب الانتباه لها

- ألم وتشنجات عندما يكون لديكِ ألم الدورة الشهرية.

- ألم مفاجئ في أسفل البطن يشير إلى الزائدة الدودية اليمنى.

- تشنجات مستمرة، انتفاخ، إسهال، إمساك، هكذا تكون متلازمة القولون العصبي (IBS).

- الألم المستمر المتدهور الذي يمكن أن ينخفض إلى الفخذ والغثيان والألم عند التبول، ويكون عبارة عن ألم حصى الكلى.

- ألم شديد يستمر لساعات في مركز بطنك أو تحت الأضلاع، والذى يشير إلى حصوات المرارة.