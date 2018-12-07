نصائح مفيدة لمحاربة شيخوخة البشرة

أشارت مجلة "إيلي" الألمانية إلى أن هناك بعض الأمور البسيطة التي يمكن أن تُحدث فرقاً كبيراً في التصدي للشيخوخة البشرة، مثل اتباع نظام غذائي صحي واستعمال منتجات العناية بالبشرة بانتظام مع الحرص على استخدام واقيات الشمس حتى في فصل الشتاء.

ونصحت المجلة الألمانية بالحصول على قسط كافٍ من النوم ليلا، نظراً لأن الجسم يسترخي ويجدد الخلايا أثناء الليل، بالإضافة إلى إنتاج هرمون الميلاتونين، الذي يعمل على إبطاء عملية الشيخوخة، ولذلك يتعين على المرء أن ينام لمدة 6 ساعات على الأقل ليلاً.

وتعمل الرياضة على تحفيز عملية الأيض وتجدد الخلايا وتعيد نشاطها، وهو ما يعمل على نقل الأكسجين والمغذيات إلى الشعيرات الدموية بصورة أفضل، لكي تبدو البشرة أكثر نضارة ونعومة، ولا يتطلب الأمر الذهاب إلى صالات اللياقة البدنية، ولكن يمكن الجري ثلاث أو أربع مرات أسبوعياً لمدة 20 دقيقة.

وأكدت المجلة الألمانية على أن الإجهاد قد يتسبب في ظهور العديد من المشكلات بالبشرة، نظراً لأنها تعتبر من الأعضاء الحساسة بالجسم، وأظهرت نتائج الدراسات الحديثة أن التوتر يتسبب في شيخوخة البشرة، كما أنه يقلل من عمر الخلايا المناعية، وهو ما نجم عنه الإصابة بالأمراض المختلفة.

