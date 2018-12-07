شكرا لقرائتكم خبر عن للحامل.. كيف تأكلين اللحوم بأمان أثناء الحمل ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تتجنب الكثير من السيدات الحوامل تناول اللحوم خلال فترة الحمل، فتخاف بعضهن من التسمم بالبكيريا الذى يحدث نتيجة تناول بعض اللحوم غير المطهية بشكل كامل، أو غير الكاملة النضج تماما، خوفا منها على الحمل وعلى صحة الجنين أيضا.



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وفقا لتقرير نشر بموقع mayoclinic الطبي، فهناك الكثير من من المأكولات التى يجب طهوها جيدا جدا خلال فترة الحمل بشكل خاص، لتجنب المشكلات التى قد تنتج عن تناول اللحم النىء أو النصف نىء، والتى يكون منها التسمم، وغيرها من البكتيريا التى تصيب المرأة التى تسكن فى اللحوم غير المطهية بشكل كامل.

ولذا يقدم التقرير مجموعة من النصائح الهامة التى تخص طبيعة تناول اللحوم خلال فترة الحمل، وعلى الحامل اتباعها للحفاظ على صحتها وحملها بخير، ومن أبرز تلك النصائح :

ـ اطهي اللحم جيدا جدا سواء لحم أحمر أو لحوم بيضاء كالدواجن والسمك، واذا أمكن استخدمي مقاييس الحرارة التى تختبر طهي الطعام وتمام نضجها.

ـ اللحم المدخن كاللانشون والسوسيز والنقانق وغيرها من اللحوم، لا تأكليها على هيئتها بل اطهيها أيضا عن طريق التسخين الشديد أو التحمير فى قليل من الزيت النقي، لأنها قد تسبب مشكلات وأمراض صحية.

ـ ابتعدي عن تناول اللحوم المهروسة المبردة، اطهيها جيدا جدا ، ولا تأكليها على هيئتها أيضا.

ـ تأكدى من أنك قد سلقت اللحم جيدا جدا ولفترة طويلة.