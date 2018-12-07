شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر اللاب توب والواى فاى على خصوبة الرجل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصوبة الرجل أيضا تتضرر بسبب الظروف المحيطة وليس فقط المرأة، فالرجل لديه من الحساسية للحرارة بشكل خاص ما يفوق المرأة، فهناك مجالان مختلفان للقلق عندما يتعلق الأمر بأجهزة التكنولوجية وتأثيراتها على الرجال، وهما الحرارة والإشارات اللاسلكية "wifi"، لذلك قبل أن يضع الرجل اللابتوب على ساقه ويبدأ فى العمل، عليه معرفة هذه التفاصيل، وفقا لما ذكره موقع " Babycentre" الطبى.

الحرارة

فى حالة وصول الحرارة لخصيتيك، قد تنتج حيوانات منوية أقل صحة، وليس هذا فقط، ولكن أي حيوانات منوية تنتجها قد تكون أبطأ من المعتاد، وبالتالى يكون لديها مشكلة في الوصول إلى بويضة شريكك وتخصيبها، وذلك لأن الحيوانات المنوية الصحية تزدهر في درجات حرارة محددة.

وقد وجدت الدراسات التي تبحث على وجه التحديد في أجهزة الكمبيوتر المحمولة أنها ترفع درجة حرارة منطقة الفخذ، لذا فمن المرجح أن استخدام الكمبيوتر المحمول "اللابتوب" لفترات طويلة يقلل من الخصوبة، ولحسن الحظ تكون تأثيرات الحرارة على إنتاج الحيوانات المنوية قابلة للانعكاس، إذا حافظت على خصيتك باردة قدر المستطاع أثناء محاولة الإنجاب، فتعود الخصوبة إلى طبيعتها في النهاية.

الواى فاى

من غير الواضح ما إذا كانت إشارات wi-fi تؤثر على الخصوبة، ولكن هناك احتمال أن تكون لها تأثيرات، فهناك دراسة عن اختبار تأثير واي فاي على الحيوانات المنوية خارج الجسم البشري، وبعد أربع ساعات من التعرض من مسافة قريبة، كانت الحيوانات المنوية أقل قدرة على السباحة، وكان لديها تغيرات في الشفرة الوراثية الخاصة بها (DNA)، وهذا يشير إلى أن wi-fi قد يجعل الحيوانات المنوية أقل خصوبة.

ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد ما إذا كان الحيوان المنوي معرضًا للأضرار أثناء وجوده في الجسم، فقد يكون الجلد والأنسجة الأخرى المحيطة بالحيوانات المنوية توفر بعض الحماية، وإذا كنت تريد تشغيل اللابتوب بأمان فضعه على مكتب أو طاولة، بدلاً من وضعه على ساقك، لأن هذا سوف يحمي خصيتك من الحرارة الزائدة، ويبعدها عن إشارات wi-fi.