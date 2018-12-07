شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر من خطورة علاج مريض الوسواس القهري بهذه الطريقة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة علاج مريض الوسواس القهري باستخدام وصفة زيت الزيتون والزنجبيل.
ورد النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، على سؤال يقول: دكتور عندي وسواس قهري ونصحني أحد الأشخاص بوضع زيت زيتون مع زنجبيل، وأدهن الشعر مع وضع طربوشين لمدة ست ساعات، على أن أبقي الرأس دافئا لمدة 24 ساعة هل فيه خطورة لو طبقتها؟.
وأجاب الدكتور النمر بقوله “نعم فيه خطورة، لأن حالتك ستزداد سوءا، راجع أقرب مركز حكومي فيه عياده نفسية.
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