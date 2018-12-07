طريقة إعداد وتحضير قرع محشي أرز

المقادير

- القرع : 1 حبة (كبير الحجم)

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم)

- الثوم : 3 فصوص

- لحم مفروم : 1 كيلو

- البازيلاء : نصف كوب

- الجزر : نصف كوب (مقطع مكعبات صغيرة)

- الأرز : كوب (مغسول)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة

- الكاري : نصف ملعقة صغيرة

- هيل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- الكزبرة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

- الماء : 2 كوب

- زيت دوار الشمس : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

1. ﺗُﻔﺮﻡ ﺍﻟﺒﺼﻠﺔ ﻭﺗُﻘﻠّﻰ ﺑﺎﻟﺰﻳﺖ ﺣﺘﻰ ﺗﺬﺑﻞ، ﻳُﻀﺎﻑ ﺍﻟﺜﻮﻡ، ﻳُﻘﻠﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺼﻞ ﻭﻳُﺘﺮﻙ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺤﻤّﺮ.

2. ﻳﻀﺎﻑ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻬﺎﺭﺍﺕ، ﻳﻘﻠﺐ ﺍﻟﺨﻠﻴﻂ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺸﻒ ﻣﺎﺀ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﻭﻳﺘﺮﻙ ﺟﺎﻧﺒﺎً.

3. ﻓﻲ ﻗﺪﺭ ﺁﺧﺮ ﻳﺴﻠﻖ ﺍﻷﺭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺰﻳﺖ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﺛﻢ ﻳﻀﺎﻑ ﻟﻠﺤﻢ.

4. يزال رأس اليقطين بحذر ويوضع جانباً، ننظف اليقطين من البذور ونستخدم ملعقة لتنظيفة من الداخل من الألياف، وتتبل من الداخل بالملح والفلفل ثم تحشى بخلطة الأرز واللحم ولا نملأها كثيراً.

5. نغلق اليقطين بالرأس المقطوع مسبقاً وتدهن بالزبدة وتلف بالقصدير.

6. ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺻﻴﻨﻴﺔ يوضع بها كوب ماء، وتوضع ﺑﺎﻟﻔﺮﻥ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺎعتين إلى ساعتين ونصف.

7. نخرجها من الفرن ونضعها فوق خلطة الأرز التي جهزناها مسبقاً وتزين حسب الرغبة باللوز والزبيب.