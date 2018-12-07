طريقة إعداد وتحضير ساندويش التونة الصحي للرجيم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- التوست الاسمر : 4 شرائح

- خس : 2 ورقة

- التونا : علبة (بالماء)

- ذرة اصفر معلب : نصف كوب (أو مسلوقة)

- الخيار المخلل : 2 حبة (صغيرة مفرومة)

- المايونيز : ملعقة كبيرة (مايونيز لايت)

- الخردل : ملعقة صغيرة (ماسترد)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : ملعقتان كبيرتان طريقة التحضير

1. فتّتي التونا في وعاء عميق وأضيفي إليها الذرة والمايونيز الخردل ومخلل الخيار المفروم.

2. نكّهي خليط التونا بالملح والفلفل الأبيض وحرّكي جيداً حتى تتجانس المكوّنات.

3. ضعي ورقة من الخس على قطعة من التوست وأضيفي نصف كمية التونة ثمّ غطّي المكوّنات بقطعة توست أخرى.

قدميها إلى جانب طبق من السلطة.

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