القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الفطر : 500 غراماً (منظف ومقطع شرائح)

- البصل الأخضر : 5 أعواد (مفروم شرائح رفيعة)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- أعشاب مجففة : نصف ملعقة صغيرة طريقة التحضير

1. سخني الفرن على حرارة 450 درجة. 2. ضعي الفطر في صينية مبطنة بورق الزبدة. 3. وزعي البصل والزيت والملح والفلفل والأعشاب فوق الفطر وقلبي حتى تمتزج المكونات. 4. أدخلي الصينية للفرن لمدة 20 دقيقة حتى تتحمر ويطرى الفطر. 5. قدميها ساخنة كطبق جانبي أو مقبلات إلى جانب اللحم أو الدجاج حسب الرغبة.

شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة إعداد وتحضير فطر مشوي بالبصل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .