شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكر من كبار السن .. تعرف على طرق العناية بالقدم السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العناية بالقدمين لمرضى السكر هي خطوة أساسية يجب أخذها فى الاعتبار، بشكل خاص لكبار السن، وذلك لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة في القدم ، مما قد يؤدي فى النهاية إلى البتر.

المشكلة التي يواجهها مرضى السكر كبار السن وفقا لموقع " onlymyhealth" أنهم قد لا يكونوا قادرين على رعاية قدمهم من تلقاء أنفسهم ، نظرا لكبر السن وانخفاض مستويات الطاقة.

في دراسة طبية حديثة نشرت فى جامعة أكسفورد ، كشف أن ما يقرب من 87٪ من المصابين من كبار السن بمرض السكر لم يتمكنوا من معالجة مضاعفات القدم الخاصة بهم، لذلك من المهم معرفة طرق العناية بالشخص المسن لتجنب المضاعفات التى يمكن أن تصيبه.



طرق العناية بقدم مريض السكر

طرق رعاية القدمين لمريض السكرالرعاية اليومية للقدم

أهم الطرق لرعاية قدم مريض السكر يكون من خلال فحصها يومياً للبحث عن أى علامات للقرح والبثور والجروح أو التورم، ثم تنظيف القدم بالماء الدافئ وليس الماء الساخن لأن ذلك قد يسبب حروقا ، كما يجب التحقق أيضا بين أصابع القدم للتأكد مع عدم وجود عدوى فطرية.

ارتداء أحذية مناسبة الأحذية

تسبب الأحذية غير الملائمة تقرحات ومشاكل بالأظافر لمريض السكر ، لذا يرجى اختيار أنواع من الجلد الناعم الطرى وذات مقاس مناسب للسماح للقدم التحرك بحرية.

التحقق من مستويات الجلوكوز في الدم

أخيرا هذا هو الشيء الأكثر أهمية الذي يجب عمله لمرضى السكر، وهو مراقبة مستويات الجلوكوز والحفاظ عليها فى المعدلات الطبيعية من خلال اتباع نظام غذائي سليم وعن طريق تناول جميع الأدوية التى يصفها الطبيب، هذا يمكن أن يمنع هذا الإجراء تلف الأعصاب في القدمين.

زيارة الطبيب بانتظام

تساعد الزيارات المنتظمة لمريض السكر لدى الطبيب أهمية كبيرة من أجل إجراء فحوصات منتظمة يمكن لمريض السكر مراقبة حالته الصحية.