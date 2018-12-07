أميركي يلفظ جزء من رئته أثناء السعال

نُقل رجل يعاني من فشل في وظائف القلب إلى مركز طبي في جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو، بعد تدهور حالته الصحية، ولم يكن يتوقع أن ينتهي به الأمر بلفظ جزء من رئته أثناء السعال.

وتم وصل جهاز تنظيم ضربات القلب بالمريض، البالغ من العمر 36 عامًا، بسبب ضعف صحة القلب والأوعية الدموية لديه، وفقًا لمجلة New England الطبية , وخلال الأسبوع الأول من العلاج، بدأ المريض بالسعال بعنف، ما أدى إلى تلف شجرة قصبية تُعرف بأنها سلسلة من الأنابيب توزع الهواء على الرئتين.

و توفي الرجل بعد أسبوع كامل، بسبب مضاعفات قصور القلب , وتقول المجلة إن المريض عانى من نقص نادر في كمية الدم التي يتم ضخها مع كل انكماش , ونتيجة ذلك، كان يسعل الدم والمخاط، ما زاد من الضغط على رئتيه , وفي الواقع، لا يمكن سعال رئة بشرية كاملة، ولكن من الممكن أن يؤدي السعال العنيف إلى خروج أجزاء من الرئة عبر الفراغات بين الأعضاء.