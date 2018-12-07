سماح السيد تؤكّد أنها تُصمم كتب تفاعلية للطفل للارتقاء بذكائه

كشّفت سماح السيد، مصممة كتب تفاعلية ووسائل تعليمية للأطفال، عن تصميمها لوسائل تعليمية للأطفال، من شئنها الارتقاء بذكاء الطفل.

وقالت في تصريح خاص لـ"العرب اليوم"، "صممت مجموعة من الكتب التفاعلية المقدمة للأطفال من سن 8 شهور، وحتى5 سنوات، و الكتاب عبارة عن مجموعة من الأنشطة التعليمية والترفيهية، قائمة على التفاعل بين الطفل والأم بنظام (مونتيسوري) التعليمي، وهو نظام يعتمد على توصيل المعلومة للطفل عن طريق اللعب والتفاعل .

وأضافت سماح، " أخذت الفكرة من موقع روسي وطبقتها منذ سنتين في مصر، وأضفت عليها الكثير من الأفكار والأنشطة الخاصة بمجتمعاتنا الشرقية وإسلوب معيشتنا".

وتنفذ الأنشطة في الكتاب على حسب عمر الطفل ونوعه، عن طريق اختيار أفكار تُناسب جنس كل طفل، سواء بنت أو ولد، فلكل طفل لديه أنشطة مختلفة عن الآخر .

وتتنوع الأنشطة في الكتاب ما بين التعليم والترفيه، ووصف المناخ المحيط، والتفاعل معه، فلمس الطفل للورود والحشرات والحيوانات والأشكال، داخل الكتاب تجعله حساس ومتفاعل لكل البيئة المحيطة به .

يُذكر أنها تُصمم مجموعة من الماكيتات، من شأنها أن تعرف الطفل للعالم من حوله، وكذلك فصول السنة الأربعة، وغيرها من الأشياء التي يجب أن يتعلمها الطفل، وتنمي من مهاراته.