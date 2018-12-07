فوائد الليمون للجسم , شاهد 10 فوائد مذهلة

إليكم فوائد الليمون للجسم .اذا يحتوي الليمون على الكثير والعديد من الفيتامينات الهامة والمفيدة جدا للجسم وكل منا في حاجة لها ،مثل فيتامين أ – ب – ج – فيتامين E

والعديدة من المواد الاخرى الهامة مثل الكالسيوم والفسفور والكربوهيدرات والبروتينات ومواد اخرى مفيدة جدا شاهد 10 فوائد مذهلة الاخري

فوائد الليمون مع الشاي

فوائد الليمون للجسم , شاهد 10 فوائد مذهلة

تناول الليمون بشكل منتظم يساهم في إنقاص الوزن بكفائة عالية وكذا حرق الدهون من الجسم بشراسة يعني الحفاظ علي جسم رشيق ، كما أن الليمون يعتبر مفيدا لتنظيف الجلد وكذا علاج حب الشباب، إضافة إلى هذا فشرب كوب من عصير الليمون الطبيعي يساعد على إزالة التعب اليومي بشكل طبيعي وكذا زيادة القدرة على التركيز، علاوة على هذا فقشور الليمون غنية بمادة البكتين التي تحد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين لهذا يمكن القول ان الليمون هو صديق للصحة لأنه كنز من الفوائد.

فوائد الليمون للجسم , شاهد 10 فوائد مذهلة

فوائد الليمون مع الشاي