شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن تبييض الأسنان بطرق طبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يسبب اصفرار الأسنان الإحراج، ولهذا يسعى الكثير من الأشخاص للتنظيف وتبييض الأسنان من خلال اتباع بعض الطرق التى قد تأتى بنتائج إيجابية أو العكس، ولهذا نتعرف فى السطور القادمة، على بعض الطرق الطبيعية للتخلص من إصفرار الأسنان، وفقاً لما ذكره موقع " healthline ".

ما هى أسباب إصفرار الأسنان ؟

توجد العديد من العوامل التي تجعل الأسنان تفقد بريقها وتصبح صفراء، ومنها بعض التى تلطخ المينا، وهي الطبقة الخارجية من الأسنان، وكما يمكن أن يؤدي تراكم الترسبات على الأسنان إلى ظهور لون أصفر، بالإضافة إلى عوامل أخرى تساعد فى ذلك مثل تناول بعض الأطعمة والأثار الجانبية لبعض الأدوية، التدخين والتقدم فى العمر.

هل يمكن استخدام زيت جوز الهند فى تبيض الأسنان ؟

استخدم الهنود عباد الشمس أو زيت السمسم لتبيض الأسنان، وكما يعتبر زيت جوز الهند من الخيارات الشائعة لتبييض الأسنان، كما أنه يساعد فى الحد من التهاب وقتل البكتيريا .

ويمكن تطبيق ذلك من خلال وضع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند في الفم، وتنظيف الأسنان بالزيت، والانتظار بضع ثوان، ثم بصق زيت جوز الهند في المرحاض أو سلة المهملات.





هل يمكن تبيض الأسنان بصودا الخبز ؟

يحتوى صودا الخبز على خصائص تبييض طبيعية، ولذلك يدخل فى مكونات معجون الأسنان التجاري، كما يساعد على منع نمو البكتيريا فى الأسنان، ويمكن تنظيف الأسنان به والحصول على نتائج إيجابية مع مرور الوقت.

وجدت إحدى الدراسات أن معاجين الأسنان التي تحتوي على بيكربونات الصودا، أكثر فاعلية في إزالة البقع الصفراء من الأسنان عن المعاجين الأخرى الخالية من صودا الخبز.





ماهى الفوائد الصحية لإستخدام خل التفاح فى تبييض الأسنان ؟

استخدم خل التفاح منذ قرون كمنتج مطهر وتنظيف طبيعي، حيث يساعد على قتل البكتيريا بشكل فعال، مما يعمل على تنظيف الفم، وتبيض الأسنان.

وجدت دراسة أجريت على أسنان البقرة أن خل التفاح له تأثير تبيض على الأسنان، ومع ذلك، وجدوا أيضا أن الخل قد يلين الأسنان، لإحتوائه على حمض الأسيتيك الذى لديه القدرة على تآكل المينا ولهذا، يجب عدم استخدام خل التفاح يومياً.

يدعي أنصار هذه الطريقة أن حمض الماليك الموجود في الفراولة سوف يزيل تغير لون الأسنان ، في حين أن صودا الخبز سوف تتخلص من البقع.