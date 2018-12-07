شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة الأسنان.. تعرف على نصائح تضمن نجاح العملية مع الدكتور شادى على حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت مصر تحقيق نجاحات كبيرة فى مجال زراعة الأسنان، حيث يؤكد الدكتور شادى على حسين، المدرس بكلية طب الأسنان فى جامعة عين شمس، ومدير مركز "شاينى وايت" لزراعة وتجميل الأسنان، أن مصر حققت نسب نجاح وصلت إلى 99.7 %، هى نسبة كبيرة طبعًا فى ظل الفهم لطبيعة زراعة الأسنان، لأن طبيعتها تكون مناسبة للأجواء الأوروبية والغربية، ويكون لدينا كعرب ومصريين اختلافات مثل حجم كثافة العظام، وعادات تناول الطعام والشراب، وعادات غسيل الأسنان، وبالتالى الوصول إلى أفضل نوع لزراعة الأسنان فى منطقة الشرق الأوسط كان أمر صعبا، واحتاج مجهودا كبيرا والكثير من المتطوعين من أجل تحقيقه.

أسباب فشل زراعة الأسنان

ويوضح الدكتور شادى على حسين، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أهم الأسباب التى تؤدى إلى فشل زراعة الأسنان، حيث يوجد نوعين من الفشل، "فشل بيولوجى" وهو الخاص بالتئام الزراعة مع العظام، والفشل الميكانيكى من خلال الحمل الزائد، من خلال عدم تنظيم هذا الأمر ليكون حمل الزراعة على العظام مناسب، مشددا على أن ظبط تركيبات الأسنان رفع معدلات نجاح عمليات زراعة الأسنان.



زراعة الأسنان إنفوجراف دكتور شادى على حسين يقدم معلومة طبية عن العملية

5 نصائح تساعد على ضمان نجاح زراعة الاسنان

وفيما يلى يعرض الدكتور شادى على حسين، مدير مركز "شاينى وايت"، أبرز 5 نصائح، والتى تساعد على ضمان نجاح عملية زراعة الأسنان، حيث يجب على من يرغب فى زراعة الأسنان اتباع هذه النصائح بكل دقة، لأنها تساهم فى نجاح عملية زراعة الأسنان، حيث إن الأمر لا يقتصر على قصر مدة الزراعة فقط، بل هناك اعتبارات أخرى من الضرورى مراعاتها، لأنها تساعد على نجاح الزراعة، وعدم اتجاه المريض إلى إجراء زراعة أخرى بسبب فشل زراعة الأسنان التى قام بها، ولضمان نجاح زراعة الأسنان من الضرورى مراعاة النصائح التالية بكل دقة:

النصيحة الأولى لضمان زراعة الأسنان

1- يوجد زراعات معينة للأسنان معترف بها فى العالم كله، لذلك من الضرورى للمريض معرفة نوع الزراعة التى يقوم بها لأنها تظل معه طوال العمر وقد تتطلب إجراء صيانة، لذلك هذا أمر ضرورى للغاية خلال زراعة الأسنان.

النصيحة الثانية لضمان زراعة الأسنان

2- التأكد من الزراعة التى اتفق عليها، هى التى تم وضعها فى أسنانه بالفعل وليس نوع أخر.

النصيحة الثالثة لضمان زراعة الأسنان

3- من الضرورى التأكد من أن المريض أجرى التشخيص السليم الذى يساعده على نجاح زراعة الأسنان.

النصيحة الرابعة لضمان زراعة الأسنان

4- اختيار الطبيب الذى لديه مهارات طبية كبيرة، من خلال قدرته على تحديد على أفضل علاج يناسب حالة المريض خلال زراعة الأسنان.

النصيحة الخامسة لضمان رزاعة الأسنان

5- التأكد من مهارة الطبيب وحرفيته فى استخدام التكنولوجيا والأدوات الطبية الحديثة خلال عملية زراعة الأسنان، وذلك حسبما يؤكد الدكتور شادى على حسين مدير مركز "شاينى وايت" لزراعة وتجميل الأسنان.



زراعة الأسنان إنفوجراف دكتور شادى على حسين يقدم نصائح لنجاح العملية

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