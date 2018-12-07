شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بالجوافة فى الشتا.. تعالج نزلات البرد واضطرابات المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعتبر الجوافة من الفواكه فى فصل الشتاء وذلك بسبب احتوائها على فيتامين "سى"، الذى يقوى جهاز المناعة ويساعد فى الوقاية وعلاج نزلات البرد أو الأنفلونزا، وغيرها من الفوائد التى تعود على الجسم، التى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " organicfacts".

الوقاية من الأمراض المزمنة

تحتوى الجوافة على نسبة عالية من فيتامين C، وغيرها من مضادات الأكسدة التى تساعد فى الحد من نمو الجذور الحرة، التى تعتبر من اسباب الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.





ضبط مستوى السكر فى الدم

يساعد تناول الجوافة على ضبط مستوى السكر فى الدم، وذلك لإحتوائه على الياف غذائية، التى تعمل على خفض مستويات الجلوكوز في الجسم، وقد أظهرت الدراسات الحديثة أن تناول الجوافة يمكن أن يساعد في منع ظهور مرض السكري من النوع 2.

الحفاظ على صحة البصر

تعتبر الجوافة مصدر فيتامين (أ)، الذى يساعد فى الحفاظ على صحة الرؤية، و إبطاء ظهور إعتام عدسة العين، والضمور البقعي، وحماية الخلايا العين ومنع تدهور البصر.





تنظيم ضغط الدم

أشارت الأبحاث التي أجريت في مختبر أبحاث القلب والمستشفى الطبي ومركز الأبحاث في الهند إلى أن الجوافة تساعد في تقليل مستويات الكولسترول وضغط الدم.

تحسين صحة الغدة الدرقية

تعتبر الجوافة مصدر جيد للنحاس، وهو أمر مهم لتنظيم التمثيل الغذائي من خلال المساعدة في السيطرة على إنتاج الهرمون والإمتصاص، حيث تلعب هرمونات الغدة الدرقية دورًا مهمًا في تنظيم الطاقة والأيض في الجسم، و لذلك يمكن أن تساعد الجوافة في الحفاظ على صحة الغدة الدرقية.





علاج الإضطرابات الهضمية

تساعد الجوافة فى علاج الاضطرابات الهضمية مثل الإسهال والزحار، و ذلك لإحتوائها على خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا، كما إن العناصر الغذائية الأخرى في الجوافة مثل فيتامين ج والكاروتينات والبوتاسيوم تعمل على تقوية الجهاز الهضمي و تطهيره في نفس الوقت، لذلك تعتبر الجوافة مفيدة في علاج التهاب المعدة والأمعاء.

تحسين صحة الدماغ

تحتوى الجوافة على فيتامين B3 و B6 مما يساعد على زيادة تدفق الدم وتحفيز الوظيفة المعرفية، في حين أن فيتامين ب 6 عنصر غذائي يساعد فى تحسين صحة وظيفة الدماغ والأعصاب، مما يعمل على إرخاء الأعصاب وتعزيز التركيز.

علاج السعال والبرد

تحتوى الجوافة على نسبة عالية من فيتامين C والحديد، مما يساعد فى علاج الإصابة بالبرد والإلتهابات الفيروسية .