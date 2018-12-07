شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تقول انك عندك التهاب جيوب أنفية.. افحص وجود هذه الأشياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الجيوب الأنفية يحدث خاصة بسبب العدوى، وهو أمر شائع وعادة ما يختفي من تلقاء نفسه في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، لكن الأدوية يمكن أن تساعد إذا استغرق الأمر وقتاً طويلاً، وذلك وفقا لما ذكره موقع الخدمات الصحية البريطانى " NHS". كيف تعرف إذا كان لديك التهاب الجيوب الأنفية؟ التهاب الجيوب الأنفية شائع بعد البرد أو الأنفلونزا فى العادة، وتشمل أعراضه: • ألم وتورم وألم حول خديك أو عينيك أو جبينك • انسداد الأنف • انخفاض حاسة الشم • مخاط أخضر أو أصفر من أنفك • صداع • ارتفاع في درجة الحرارة 38 درجة مئوية أو أعلى • وجع أسنان • رائحة الفم الكريهة قد تشمل علامات التهاب الجيوب الأنفية عند الأطفال الصغار التهيج وصعوبة التغذية والتنفس من خلال الفم. كيف تعالج الجيوب الأنفية؟ كيف يمكنك علاج التهاب الجيوب الأنفية بنفسك، عندما يكون حفيف دون رؤية طبيب من خلال: • الحصول على الكثير من الراحة. • شرب الكثير من السوائل. • تناول المسكنات ولا تعطي الأسبرين للأطفال دون سن 16 سنة. • تجنب مسببات الحساسية وعدم التدخين. • تنظيف أنفك بمحلول ماء مالح لتخفيف المخاط. - استنشاق البخار من وعاء من الماء الساخن. • بخاخات الأنف للتعامل مع الانسداد. • بخاخات أنف الماء المالحة أو محلول لشطف الجزء الداخلي من أنفك. - يمكنك شراء بخاخ الأنف دون وصفة طبية، ولكن لا ينبغي أن تستخدم لأكثر من أسبوع.

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